«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо український вінегрет та топінамбур із курячими стріпсами з соусом із перги

На СТБ продовжують виходити прем’єрні випуски кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». У новому епізоді на кухню завітала українська модель, співачка та волонтерка Дарія Астаф’єва. Разом Євген та Даша приготували дві неймовірно смачні українські страви!

Євген Клопотенко допоможе українізувати улюблені страви своїх гостей, а також надасть нове життя продуктам наших предків! Так, Даша Астаф’єва принесла на кухню проєкту… вінегрет. Євген Клопотенко запропонував приготувати цю ж страву, але за автентичним рецептом.

Інгредієнти:

Картопля – 2 шт.

Буряк – 2 шт.

Морква – 1 шт.

Квасоля – 100 грамів.

Оцет – 2 ст.л.

Солодка гірчиця – 1 ст.л.

Олія – 80 мл.

Пажитник.

Спосіб приготування:

Для приготування українського вінегрету, візьміть дві картоплини, два буряки і одну морквину, запечіть у духовці приблизно одну годину і 20 хвилин, поки буряк не буде готовий. Візьміть оцет, солодку гірчицю та олію, розмішаєте все гарно вінчиком. Далі беремо овочі, нарізаємо кубиком і заливаємо нашим соусом. В кінці для смаку додаємо відварену квасолю, яку перед цим потрібно відварити приблизно годину і 20 хвилин. Щоб додати вінегрету гарного аромату, беремо спецію пажитник. Потрібно перемолоти його в ступці та процідити через сито. Половина чайної ложки пажитника дуже гарно змінить смак українського вінегрету. Смачного!

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Друга автентична українська страва, яку запропонував приготувати Євген Клопотенко, – топінамбур із курячими стріпсами з соусом із перги.

Інгредієнти:

Топінамбур – 300 грамів.

Вершкове масло – 220 грамів.

Олія.

Курячі стріпси з філе – 1 уп.

Сіль.

Червоний перець.

Вершки 33% жирності.

Перга – 2 ст.л.

Спосіб приготування:

Нам потрібно взяти топінамбур і дуже гарно його помити. Перекласти в ємність для запікання, додати 220 грамів вершкового масла, посолити, закрити фольгою і поставити до духовки при температурі 180 градусів на 40 хвилин або на 1,5 години, – це залежить від сорту топінамбура, який ви придбали. На пательню наливаємо трошки олії, ставимо на великий вогонь. До стріпсів додаємо трішки солі та червоного перцю, обсмажуємо на великому вогні, потім зменшуємо вогонь і обсмажуємо до готовності на повільному вогні. Вершки 33% жирності поєднуємо з пергою, яку до цього товчемо в ступці або за допомогою будь-якого іншого девайсу. Далі беремо блендер або міксер і збиваємо до гарної консистенції, яка має нагадувати дуже густу сметану. Дістаємо топінамбур, стріпси і все гарно поєднуємо в тарілці та смакуємо з соусом. Насолоджуємось українським смаком!

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