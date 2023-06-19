«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готовим украинский винегрет и топинамбур с куриными стрипсами с соусом из перги

На СТБ продолжают выходить премьерные выпуски кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». В новом эпизоде кухню посетила украинская модель, певица и волонтер Дария Астафьева. Вместе Евгений и Даша приготовили два невероятно вкусных украинских блюда!

Евгений Клопотенко поможет украинизировать любимые блюда своих гостей, а также придаст новую жизнь продуктам наших предков! Даша Астафьева принесла на кухню проекта… винегрет. Евгений Клопотенко предложил приготовить это же блюдо, но по аутентичному рецепту.

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Свекла – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Фасоль – 100 граммов.

Уксус – 2 ст.л.

Сладкая горчица – 1 ст.л.

Масло растительное – 80 мл.

Пажитник.

Способ приготовления:

Для приготовления украинского винегрета, возьмите две картофелины, две свеклы и одну морковку, запеките в духовке примерно один час и 20 минут, пока свекла не будет готова. Возьмите уксус, сладкую горчицу и растительное масло, размешайте все красиво венчиком. Далее берём овощи, нарезаем кубиком и заливаем нашим соусом. В конце к вкусу добавляем отварную фасоль, которую перед этим нужно отварить примерно час и 20 минут. Чтобы добавить винегрету хорошего аромата, берем специю пажитник. Нужно перемолоть его в ступке и процедить через сито. Половина чайной ложки пажитника очень хорошо изменит вкус украинского винегрета. Приятного аппетита!

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Второе аутентичное украинское блюдо, которое предложил приготовить Евгений Клопотенко – топинамбур с куриными стрипсами с соусом из перги.

Ингредиенты:

Топинамбур – 300 граммов.

Сливочное масло – 220 граммов.

Подсолнечное масло.

Куриные стрипсы из филе – 1 уп.

Соль.

Красный перец.

Сливки 33% жирности.

Перга – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Нам нужно взять топинамбур и очень хорошо его вымыть. Переложить в емкость для запекания, добавить 220 г сливочного масла, посолить, закрыть фольгой и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 40 минут или на 1,5 часа, – это зависит от сорта топинамбура, который вы приобрели. На сковороду наливаем немного масла, ставим на большой огонь. К стрипсам добавляем немного соли и красного перца, обжариваем на большом огне, затем убавляем огонь и обжариваем до готовности на медленном огне. Сливки 33% жирности сочетаем с пергой, которую до этого толчем в ступке или с помощью любого другого девайса. Далее берем блендер или миксер и взбиваем до хорошей консистенции, которая должна напоминать очень густую сметану. Достаем топинамбур, стрипсы и все хорошо совмещаем в тарелке и смакуем с соусом. Наслаждаемся украинским вкусом!

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