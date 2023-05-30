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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готовим Кулиш с мясом и Чебуреки

30.05.2023

На СТБ продолжают выходить премьерные выпуски кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». В новом выпуске на кухню пришел украинский актер, телеведущий, сценарист, участник «Improv Live Show» на Новом канале, мастер импровизации Владимир Шумко. Вместе Евгений и Владимир приготовили два невероятно вкусных украинских блюда!

Кулиш с мясом и Чебуреки от Евгения Клопотенко

Евгений Клопотенко поможет украинизировать любимые блюда своих гостей, а также придаст новую жизнь продуктам наших предков! Владимир Шумко принес на кухню проекта ризотто с белыми грибами. Актер отметил, что обожает итальянскую кухню. Евгений Клопотенко предложил приготовить украинское блюдо, которое любили казаки – кулиш с мясом!

Кулиш с мясом и Чебуреки от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

• Пшено – 200 граммов;
• Лук – ½ шт;
• Морковь – ½ шт;
• Чеснок – 1 зубчик;
• Масло;
• Сливочное масло – 20 граммов;
• Белые грибы – 100 граммов;
• Белое вино – 50 мл;
• Сливки – 100 мл;
• Говяжий стейк Striploin;
• Твердый сыр.

Способ приготовления:
Для того чтобы приготовить вкусный и очень ароматный украинский кулиш, нам нужно взять 200 граммов пшена и промыть его несколько раз. Половину морковки и половину луковицы нарезаем побольше кубиком, один чеснок прижимаем ножом. На сковороду добавляем масло, немного сливочного масла и тушим овощи 1,5 – 3 минуты (максимум), добавляем белые грибы (важно использовать не сушеные грибы, а замороженные), добавляем вино для хорошей кислинки, добавляем пшено и хорошо перемешиваем. Далее добавляем воду или бульон и на медленном огне готовим 15 – 20 минут почти до готовности пшена, в конце добавляем теплые сливки и натертый творог, затем снимаем кулиш с огня. Чтобы приготовить идеальный стейк, максимально разогреваем сковороду, выкладываем мясо и обжариваем по две минуты с каждой стороны, перекладываем мясо до предварительно разогретой до 180 градусов духовки на 3 – 4 минуты. Снимаем мясо, нарезаем тонкими кусками, выкладываем на кулиш. Пробуем и наслаждаемся украинским казацким блюдом.

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Второе аутентичное украинское блюдо, которое предложил приготовить Евгений Клопотенко, – чебуреки.

Кулиш с мясом и Чебуреки от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

• Мука – 600 граммов;
• Уксус – 25 граммов;
• Соль;
• Сахар – 1 ч.л.;
• Масло растительное – 2 ст.л.;
• Вода теплая – 250 мл;
• Фарш бараний – 400 граммов;
• Семена укропа – 1 ч.л.;
• Лук – ½ шт.

Способ приготовления:

Для приготовления украинских крымскотатарских чебуреков, божественных и уникальных по вкусу, нужно сначала сделать тесто. Берем 600 г муки, 25 г уксуса (желательно использовать яблочный), щепотку соли, чайную ложку сахара, две столовые ложки масла и теплую воду. Хорошо и тщательно размешиваем до однородности теста. Раскатываем тесто в круглую форму с помощью скалки (на два чебурека). Для начинки: берём фарш из баранины, чайную ложку семян укропа, щепотку соли, половину луковицы, которую мелко нарезаем. Для того чтобы фарш был сочный, добавляем к нему немного воды и хорошо вымешиваем. Готовую начинку выкладываем на тесто и формируем чебуреки. Наливаем масло и делаем фритюр, обжариваем чебуреки во фритюре 5 – 7 минут до золотистой корочки. Если вы не любите фритюр, можете запечь чебуреки в духовке при температуре 180 градусов 15 – 20 минут. Наслаждайтесь!

Смотрите новые выпуски «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» по субботам, в 10:10 на СТБ!

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