«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готовим ленивые вареники с вишней и копченой грушей и Шпундры со свекольным квасом

На СТБ продолжают выходить премьерные выпуски кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». В новом выпуске кухню посетил украинский актер театра и кино, звезда сериалов СТБ Тарас Цымбалюк. Вместе Евгений и Тарас приготовили два невероятно вкусных украинских блюда!

Евгений Клопотенко поможет украинизировать любимые блюда своих гостей, а также придаст новую жизнь продуктам наших предков! Тарас Цымбалюк. принес на кухню проекта тарт. Актер признался, что обожает сладкое! Евгений Клопотенко предложил взять похожие ингредиенты и приготовить украинское блюдо – ленивые вареники с вишней и копченой грушей.

Ингредиенты:

Кисломолочный творог – 300 граммов;

Пшеничная мука – 400 граммов;

Яйцо 1 шт;

Соль;

Растительное масло – 3 ст.л;

Сахар – 1 ст.л;

Вишня – 100 граммов;

Сливочное масло – 100 граммов;

Копченая груша – 100 граммов;

Песочное печенье – 150 граммов;

Кефир – 200 граммов.

Способ приготовления:

Для приготовления аутентичных украинских ленивых вареников с вишней и копченой грушей нам нужно взять 300 граммов кисломолочного сыра, кефир, 400 граммов муки, одно яйцо, щепотку соли, немного масла, одну столовую ложку сахара и все это хорошо и тщательно перемешать. Делаем форму в виде рулета, режем его на небольшие подушечки. Кипятим воду, в горячую воду бросаем наши ленивые вареники, варим 3 – 5 минут. Для того чтобы приготовить соус, который покажет всю украинскую душу, 100 граммов сливочного масла растапливаем на сковороде, туда перекладываем вишни и подогреваем их, но ни в коем случае не жарим. Достаточно 1 – 2 минуты. В одной емкости смешиваем ленивые вареники, вишни со сливочным маслом и посыпаем натертой копченой грушей. Также можно добавить немного сметаны. Для того чтобы была еще одна приятная нотка, берем песочное печенье, разминаем его руками и посыпаем по половине чайной ложки на каждую порцию ленивых вареников.

Второе аутентичное украинское блюдо, которое предложил приготовить Евгений Клопотенко – Шпундры со свекольным квасом. Впервые это блюдо упоминается в книге Ивана Котляревского «Энеида».

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Ингредиенты:

Свекла – 3 шт;

Говяжий стейк – 1 шт;

Горчица – 1 ч.л;

Хрен – 2 ст.л;

Растительное масло – 2–3 ст.л;

Свекольный квас (или фреш) – 100 мл;

Сметана – 2 ст.л;

Пшеничная мука – 1 ст.л;

Сухой шалфей;

Ромашка;

Бархатцы.

Способ приготовления:

Нам нужно взять три больших свеклы и запечь ее в фольге в духовом шкафу при температуре 180 градусов. Запекаем примерно 1,5 часа или до готовности свеклы. Достаем их, очищаем и нарезаем достаточно большими кусками. Параллельно с этим берем мясо, хорошо обжариваем на сковороде, не солим и не перчим. Нарезаем мясо на небольшие куски, совмещаем со свеклой, добавляем горчицу, хрен и масло. Нашу ароматную смесь перекладываем на сковороду, жарим минут 10, пока соус не начнет испаряться. Далее добавляем свекольный квас, если его нет, берем свекольный фреш, если и его нет, натрите свеклу и выжмите через сито, добавьте полученную жидкость в сковороду. Тушим на среднем огне примерно еще 10 минут. Добавляем две ложки сметаны, одну столовую ложку муки и загущаем соус. Выкладываем все на тарелку. По желанию можно сделать микс специй: сухой шалфей, ромашку и бархатцы. Посыпаем миксом шпундры и наслаждаемся невероятным вкусом украинского блюда.

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