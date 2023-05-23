«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо ліниві вареники з вишнею й копченою грушею та Шпундри з буряковим квасом

На СТБ продовжують виходити прем’єрні випуски кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». У новому випуску на кухню завітав український актор театру та кіно, зірка серіалів СТБ Тарас Цимбалюк. Разом Євген та Тарас приготували дві неймовірно смачні українські страви!

Євген Клопотенко допоможе українізувати улюблені страви своїх гостей, а також надасть нове життя продуктам наших предків! Так, Тарас Цимбалюк. приніс на кухню проєкту тарт. Актор зізнався, що обожнює посмакувати солоденьким! Євген Клопотенко запропонував взяти схожі інгредієнти та приготувати українську страву – Ліниві вареники з вишнею та копченою грушею.

Інгредієнти:

Кисломолочний сир – 300 грамів;

Пшеничне борошно – 400 грамів;

Яйце 1 шт;

Сіль;

Рослинна олія – 3 ст.л;

Цукор – 1 ст.л;

Вишня – 100 грамів;

Вершкове масло – 100 грамів;

Копчена груша – 100 грамів;

Кефір – 200 грамів;

Кефір – 200 грамів; Пісочне печиво – 150 грамів.

Спосіб приготування:

Для приготування автентичних українських лінивих вареників з вишнею та копченою грушею нам потрібно взяти 300 грамів кисломолочного сиру, кефір, 400 грамів борошна, одне яйце, дрібку солі, трішки олії, одну столову ложку цукру і все це гарно-гарно та ретельно замішати. Робимо форму у вигляді рулету, ріжемо його на невеличкі подушечки. Кип’ятимо воду, в гарячу воду кидаємо наші ліниві вареники, варимо 3 – 5 хвилин. Для того, щоб приготувати соус, який покаже всю українську душу, 100 грамів вершкового масла розтоплюємо на пательні, туди перекладаємо вишні та підігріваємо їх, але ні в якому разі не смажимо. Вистачить 1 – 2 хвилинки. В одній ємності змішуємо ліниві вареники, вишні з вершковим маслом і посипаємо натертою копченою грушею. Також можна додати трохи сметани. Для того, щоб була ще одна приємна нотка, беремо пісочне печиво, розминаємо його руками й посипаємо по половині чайної ложки на кожну порцію лінивих вареників.

Друга автентична українська страва, яку запропонував приготувати Євген Клопотенко, – Шпундри з буряковим квасом. Вперше ця страва згадується в книжці Івана Котляревського «Енеїда».

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Інгредієнти:

Буряк – 3 шт;

Яловичий стейк – 1 шт;

Гірчиця – 1 ч.л;

Хрін – 2 ст.л;

Рослинна олія – 2–3 ст.л;

Буряковий квас (або фреш) – 100 мл;

Сметана – 2 ст.л;

Пшеничне борошно – 1 ст.л;

Суха шавлія;

Ромашка;

Чорнобривці.

Спосіб приготування:

Нам потрібно взяти три великих буряки і запекти їх у фользі в духовій шафі при температурі 180 градусів. Запікаємо приблизно 1,5 години або до готовності бурячків. Дістаємо їх, очищаємо та нарізаємо досить великими шматками. Паралельно з цим беремо м’ясо, гарно обсмажуємо на пательні, не солимо та не перчимо. Нарізаємо м’ясо на невеликі шматки, поєднуємо з буряками, додаємо гірчицю, хрін та олію. Нашу ароматну суміш перекладаємо на пательню, смажимо хвилин 10, поки соус не почне випаровуватись. Далі додаємо буряковий квас, якщо його нема, беремо буряковий фреш, якщо і його нема, натріть буряки та вичавіть через сито, додайте отриману рідину до пательні. Тушкуємо на середньому вогні приблизно ще 10 хвилин. Додаємо дві ложки сметани, одну столову ложку борошна і загущуємо наш соус. Викладаємо все на тарілку. За бажанням можна зробити мікс спецій: суху шавлію, ромашку та чорнобривці. Посипаємо міксом шпундри та насолоджуємось неймовірним смаком української страви.

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