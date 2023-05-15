Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо книш з м’ясом та Львівський сирник

На СТБ продовжують виходити прем’єрні випуски кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». У новому випуску на кухню завітала українська акторка театру та кіно, зірка серіалів СТБ Наталка Денисенко. Разом Євген та Наталка приготували дві неймовірно смачні українські страви!

Євген Клопотенко допоможе українізувати улюблені страви своїх гостей, а також надасть нове життя продуктам наших предків! Так, Наталка Денисенко принесла на кухню проєкту пастуший пиріг. Євген Клопотенко зазначив, що він бере своє коріння з Англії, тому зі схожих продуктів запропонував приготувати більш автентичну українську страву – книш з м’ясом.

Інгредієнти:

Дріжджі – 20 грамів;

Вода – 180 грамів;

Борошно – 360 грамів;

Цукор – 40 грамів;

Сіль – 5 грамів;

Картопля – 5 шт;

Цибуля – 1 шт;

Фарш з яловичини та курятини – 450 грамів;

Чебрець;

Яйце – 1 шт.

Спосіб приготування:

Для приготування книша з м’ясом спочатку треба взяти 20 грамів дріжджів і розвести їх у 180 грамах води. Почекати 20 хвилин для того, щоб дріжджі почали бродити. Переливаємо цю масу до борошна, гарно вимішуємо, додаємо 40 грамів цукру та 5 грамів солі. Гарно вимішуємо і відставляємо тісто на одну годину в тепле місце. Після того, як тісто піднялося, потрібно ще раз все гарно вимішати, розділити тісто на дві рівномірні кульки та гарно розкачати. Для приготування начинки нам потрібно відварити п’ять картоплин, зробити з них пюре, окремо на пательні підсмажити цибулю з фаршем, додати сіль та дрібку чебрецю, він дасть неймовірний смак. Далі поєднуємо картопляне пюре з фаршем та цибулею, вимішуємо до однорідної суміші. Розподіляємо її рівномірно між двома шматками тіста і формуємо відкриті пироги. Змащуємо їх яйцями і відправляємо до вже розігрітої духовки при температурі 180 градусів на 40 – 50 хвилин. Випікаємо до готовності. Дістаємо, охолоджуємо, куштуємо!

Більше на тему: «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо рогалики Ольги Кобилянської та верещаку з куркою з соусом із бджіл

Друга автентична українська страва, яку запропонував приготувати Євген Клопотенко, — Львівський сирник.

Інгредієнти:

Кисломолочний сир 9% жирності – 650 грамів;

Родзинки – 50 грамів;

Картопля – 2 шт;

Яйця – 4 шт;

Цукор – 75 грамів;

Вершкове масло – 15 грамів;

Закарпатський леквар – 200 грамів.

Спосіб приготування:

Беремо гарний український кисломолочний сир 9% жирності 650 грамів, 50 грамів родзинок, дві середні картоплини, які відварюємо. Відварену картоплю потрібно натерти на крупну терку, після цього чотири яйця і 75 грамів цукру змішати в одній ємності. Беремо блендер і гарно перебиваємо все хвилин 5 – 7 до утворення однорідної структури. Форму змащуємо вершковим маслом, перекладаємо туди сирну масу, запікаємо в духовці при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. Дістаємо львівський сирник і даємо йому час відпочити. Зазвичай, за автентичним рецептом, використовується шоколад для того, щоб полити сирник, але в цьому рецепті я вирішив використовувати закарпатський леквар. Як на мене, вийшло божественно!

Дивіться нові випуски «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» щосуботи, о 10:10 на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ