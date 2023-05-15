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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готовим кныш с мясом и Львовский сырник

15.05.2023

На СТБ продолжают выходить премьерные выпуски кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». В новом выпуске кухню посетила украинская актриса театра и кино, звезда сериалов СТБ Наталка Денисенко. Вместе Евгений и Наталка приготовили два невероятно вкусных украинских блюда!

Кныш с мясом и Львовский сырник от Евгения Клопотенко

Евгений Клопотенко поможет украинизировать любимые блюда своих гостей, а также придаст новую жизнь продуктам наших предков! Наталка Денисенко принесла на кухню проекта пастуший пирог. Евгений Клопотенко же предложил приготовить более аутентичное украинское блюдо – кныш с мясом.

Кныш с мясом и Львовский сырник от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • Дрожжи – 20 граммов;
  • Вода – 180 граммов;
  • Мука – 360 граммов;
  • Сахар – 40 граммов;
  • Соль – 5 граммов;
  • Картофель – 5 шт;
  • Лук – 1 шт;
  • Фарш из говядины и курятины – 450 грамм;
  • Тимьян;
  • Яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

Для приготовления кныша с мясом сначала нужно взять 20 граммов дрожжей и развести их в 180 граммах воды. Подождать 20 минут для того, чтобы дрожжи начали бродить. Переливаем эту массу в муку, хорошо вымешиваем, добавляем 40 грамм сахара и 5 грамм соли. Хорошо вымешиваем и отставляем тесто на час в теплое место. После того, как тесто поднялось, нужно еще раз все хорошо вымешать, разделить тесто на два равномерных шарика и хорошо раскатать. Для приготовления начинки нам нужно отварить пять картофелин, сделать из них пюре, отдельно на сковороде поджарить лук с фаршем, добавить соль и щепотку тимьяна, он даст невероятный вкус. Далее совмещаем картофельное пюре с фаршем и луком, вымешиваем до однородной смеси. Распределяем ее равномерно между двумя кусками теста и формируем открытые пироги. Смазываем их яйцами и отправляем в уже разогретую духовку при температуре 180 градусов на 40 – 50 минут. Выпекаем до готовности. Достаем, охлаждаем, пробуем!

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Второе аутентичное украинское блюдо, которое предложил приготовить Евгений Клопотенко, – Львовский сырник.

Кныш с мясом и Львовский сырник от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • Кисломолочный творог 9% жирности – 650 граммов;
  • Изюм – 50 граммов;
  • Картофель – 2 шт;
  • Яйца – 4 шт;
  • Сахар – 75 граммов;
  • Сливочное масло – 15 граммов;
  • Закарпатский леквар – 200 граммов.

Способ приготовления:

Берем хороший украинский кисломолочный творог 9% жирности 650 граммов, 50 граммов изюма, две сваренные средние картофелины. Отварной картофель нужно натереть на крупную терку, после этого четыре яйца и 75 граммов сахара смешать в одной емкости. Берем блендер и хорошо перебиваем все минут 5 – 7 до образования однородной структуры. Форму смазываем сливочным маслом, перекладываем туда творожную массу, запекаем в духовке при температуре 180 градусов примерно 40 минут. Достаем львовский творожник и даем ему время отдохнуть. Обычно по аутентичному рецепту используется шоколад для того, чтобы полить сырник, но в этом рецепте я решил использовать закарпатский леквар. По-моему, получилось божественно!

Смотрите новые выпуски «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» по субботам, в 10:10 на СТБ!

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