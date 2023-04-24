«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готовим рогалики Ольги Кобылянской и верещаку с курицей с соусом из пчел

На СТБ продолжают выходить премьерные выпуски кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». В 5 выпуске кухню проекта посетила Народная артистка Украины, актриса, хозяйка Ольга Сумская. Вместе Евгений и Ольга приготовили два невероятно вкусных украинских блюда!

Евгений Клопотенко поможет украинизировать любимые блюда своих гостей, а также придаст новую жизнь продуктам наших предков! Да, Ольга Сумская принесла на кухню проекта… сладенькие макароны! Как из таких ингредиентов приготовить украинские вкусности? Евгений Клопотенко предложил сделать рогалики, которые обожала готовить украинская писательница Ольга Кобылянская!

Рогалики Ольги Кобылянской

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 350 граммов;

Сливочное масло – 150 граммов;

Яйцо – 1 шт.;

соль;

Сахарная пудра (или сахар) – 1 ст.л.;

Варенье – 200 граммов;

Миндаль – 50 граммов.

Способ приготовления:

Для того чтобы приготовить выпечку по рецепту самой Ольги Кобылянской, нам нужно сделать тесто. Берем 350 г муки, 150 г сливочного масла, один желток и хорошо вымешиваем. Добавляем щепотку соли и по желанию либо одну ложку сахарной пудры, либо сахара. После того как все хорошо вымешали, желательно отправить тесто в холодильник на некоторое время. Далее, когда тесто отдохнуло, раскатываем его и вырезаем треугольниками неправильной формы. Смазываем треугольнички вареньем, идеально было бы смазать вареньем из клубники, которое просто обожала Леся Украинка, но можно взять и то, что обожаете вы. Берем 50 г миндаля и очень мелко его нарезаем. Посыпаем миндаль сверху на варенье. Закручиваем нашу вкусную выпечку и отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 35 – 40 минут. Достаем, посыпаем сахарной пудрой, смакуем и вспоминаем украинских художников и деятелей культуры!

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Второе аутентичное украинское блюдо, которое предложил приготовить Евгений Клопотенко — верещака с курицей и соус из пчел.

Ингредиенты:

Квас – 750 мл.;

Темный хлеб – 3 куска;

Чеснок – 1 головка;

Куриные голени – 7 шт.;

соль;

Материнка;

Петрушка;

Пчелы;

Растительное масло – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

Берем украинский квас, желательно поменьше сладкий. Три куска сухого черного хлеба выкладываем на дно формы для запекания и поливаем частью кваса, далее выкладываем чеснок, наверх кладем куриные голени, посыпанные солью и большим количеством украинской душицы, заливаем форму наполовину квасом, закрываем фольгой и отправляем в духовку. 20 минут готовим в фольге, а затем снимаем фольгу и готовим еще 20 минут. Далее берем вчерашний хлеб и делаем из него крошки, этим хлебом сгущаем оставшийся после голеней соус. Для того чтобы сделать креативный соус из петрушки и пчел, нам нужно всего несколько ингредиентов: петрушка (нарезанная), пчелы, масло и соль. Это все объединяем в одной емкости и хорошо перебиваем блендером. Выкладываем на тарелку несколько красивых голеней, выкладываем зеленый соус и загущаем соус из-под голеней хлебом. Закрываем глаза, представляем Украину, свою связь с прошлым и будущим и смакуем!

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