«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готовим украинские палюшки, паски и толчанку с куриным шницелем

На СТБ состоялась премьера кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». В 4 выпуске кухню проекта посетил талантливый актер, ведущий проекта «Солов’їне шоу» на СТБ Владимир Жогло. Вместе Евгений и Владимир приготовили три невероятно вкусных украинских блюда!

Евгений Клопотенко поможет украинизировать любимые блюда своих гостей, а также придаст новую жизнь продуктам наших предков! Да, Владимир Жогло принес на кухню проекта… ньокки! Что приготовить на смену итальянскому блюду? Евгений Клопотенко предложил сделать украинские палюшки!

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.;

Сливочное масло – 20 граммов;

Яйцо – 1 шт.;

Соль;

Крахмал – 2 ст.л.;

Пшеничная мука – 2 ст.л.;

Сало – 100 граммов;

Сметана – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Для приготовления аутентичных украинских палюшек нам нужно отварить картофель и сделать из него пюре. Для этого понадобится всего четыре картофелины среднего размера. Пюре должно быть немного сухим, поэтому мы не добавляем сливочное масло, а также стараемся максимально слить жидкость, ведь она будет мешать создать хорошую форму для палюшек. Далее добавляем одно яйцо, соль, крахмал и пшеничную муку. Хорошо вымешиваем до однородной массы. Формируем палюшки размером с палец. Если тесто прилипает, это означает, что было многовато крахмала в картофеле, добавьте еще немного муки (здесь важен баланс, ведь если муки будет много, палюшки станут забитыми). Далее делаем шкварки: берем сало, нарезаем и жарим на сковороде. Палюшки бросаем в горячую подсоленную воду, варим две – три минуты. Перекладываем в тарелку, сверху посыпаем шкварками, добавляем ложечку сметаны и наслаждаемся.

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Второе аутентичное украинское блюдо, которое предложил приготовить Евгений Клопотенко, – толчанка с куриным шницелем.

Ингредиенты:

Картофель – 300 граммов;

Желтый горох – 100 граммов;

Фасоль – 100 граммов;

Мак – 1-2 ст.л.;

Сливочное масло – 2 ст.л;

Сыр из молока коров серой породы;

Растительное масло – 1 ст.л;

Куриное филе – 1 упаковка;

Тимьян;

Хлебные сухари – 100 грамм.

Способ приготовления:

Готовим толчанку: картошку чистим, режем на куски и отвариваем. Отдельно берем 100 г желтого гороха и варим минут 40 до готовности. Далее берём фасоль, ее можно предварительно замочить, но можно и просто варить около одного часа, чтобы она была не очень разварена. После этого сливаем воду во всех трех емкостях. Сочетаем картофель, горох и фасоль, а также добавляем 1 – 2 столовую ложку мака. Хорошо толчем все до получения однородной массы, по желанию можно добавить 20 граммов сливочного масла. Выкладываем толчанку в тарелку и по возможности посыпаем украинским сыром из молока коров серой породы. Для приготовления шницеля разогреваем сковороду с растительным маслом и сливочным маслом в эквиваленте 1:1, кладем туда шницель и жарим по 3 – 4 минуты с каждой стороны. Убираем лишний жир с помощью бумажных полотенец. Солим, добавляем немного дикого чабреца или другую украинскую специю, чтобы шницель имел украинскую душу. Выкладываем на тарелку и посыпаем мелкими сухарями. Закрываем глаза и наслаждаемся.

Третье блюдо, которое на этот раз готовили на кухне проекта, – настоящие украинские Паски!

Ингредиенты:

Молоко – 200 мл.;

Дрожжи – 25 граммов;

Пшеничная мука – 700 граммов;

Яйцо – 1 шт.;

Сахар – 100 граммов;

Ванильный сахар – 1 упаковка;

Соль;

Сливочное масло – 100 граммов;

Растительное масло – 2 ст.л.;

Сметана – 2 ст.л.;

Изюм – 75 граммов;

Курага – 75 граммов.

Способ приготовления:

Сначала делаем опару: к молоку добавляем дрожжи, хорошо размешиваем и оставляем на 15 минут с добавлением одной чайной\половины столовой ложки сахара. Когда дрожжи проснулись и начали работать, опару перекладываем в муку, добавляем одно яйцо, 100 граммов сахара, одну пачку ванильного сахара (по желанию можно добавить немного больше), щепотку соли, 100 граммов сливочного масла, две столовые ложки масла, а также две столовые ложки сметаны. Хорошо вымешиваем все 15 – 20 минут, чтобы тесто стало хорошей однородной структуры. Накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на один час/час и 20 минут, чтобы тесто поднялось. Когда поднялось, берем 75 грамм изюма и кураги (также можно использовать другие сухофрукты) и вмешиваем их в наше тесто. Часть теста выкладываем в одну форму, а вторую часть – в другую. Оставляем еще на 20 минут, чтобы тесто поднялось. Делаем украшения для паски и выкладываем их сверху на тесто. Далее ставим в разогретую духовку до 180 градусов примерно на 40 – 45 минут. Достаем и наслаждаемся тем, что мы умеем готовить настоящий украинский хлеб!

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