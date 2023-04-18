«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо українські палюшки, паски та товчанку з курячим шніцелем

На СТБ відбулась прем’єра кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». У 4 випуску на кухню проєкту завітав талановитий актор, ведучий проєкту «Солов’їне шоу» на СТБ Володимир Жогло. Разом Євген та Володимир приготували три неймовірно смачні українські страви!

Євген Клопотенко допоможе українізувати улюблені страви своїх гостей, а також надасть нове життя продуктам наших предків! Так, Володимир Жогло приніс на кухню проєкту… ньокі! Що приготувати на заміну італійській страві? Євген Клопотенко запропонував зробити українські палюшки!

Інгредієнти:

Картопля – 4 шт.;

Вершкове масло – 20 грамів;

Яйце – 1 шт.;

Сіль;

Крохмаль – 2 ст.л.;

Пшеничне борошно – 2 ст.л.;

Сало – 100 грамів;

Сметана – 1 ст.л.

Спосіб приготування:

Для приготування автентичних українських палюшок нам потрібно відварити картоплю та зробити з неї пюре. Для цього знадобиться лише чотири картоплини середнього розміру. Пюре має бути трішки сухим, тому ми не додаємо вершкове масло, а також намагаємось максимально злити рідину, адже вона заважатиме створити гарну форму для палюшок. Далі додаємо одне яйце, сіль, крохмаль та пшеничне борошно. Гарно вимішуємо до однорідної маси. Формуємо палюшки розміром з палець. Якщо тісто прилипає, це означає, що було забагато крохмалю в картоплі, додайте ще трохи борошна (тут важливий баланс, адже якщо борошна буде багато, палюшки стануть забитими). Далі робимо шкварки: беремо сало, нарізаємо та смажимо на пательні. Палюшки кидаємо в гарячу підсолену воду, варимо дві – три хвилини. Перекладаємо в тарілку, зверху посипаємо шкварками, додаємо ложечку сметани і насолоджуємось.

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Друга автентична українська страва, яку запропонував приготувати Євген Клопотенко, – товчанка з курячим шніцелем.

Інгредієнти:

Картопля – 300 грамів;

Жовтий горох – 100 грамів;

Квасоля – 100 грамів;

Мак – 1-2 ст.л.;

Вершкове масло – 2 ст.л;

Сир з молока корів сірої породи;

Рослинна олія – 1 ст.л;

Куряче філе – 1 упаковка;

Чебрець;

Хлібні сухарі – 100 грамів.

Спосіб приготування:

Готуємо товчанку: картоплю чистимо, ріжемо на шматки і відварюємо. Окремо беремо 100 грамів жовтого гороху і варимо хвилин 40 до готовності. Далі беремо квасолю, її можна попередньо замочити, але можна і просто варити близько однієї години, щоб вона була не дуже розварена. Після цього зливаємо воду у всіх трьох ємностях. Поєднуємо картоплю, горох і квасолю, а також додаємо 1 – 2 столову ложку маку. Гарно товчемо все до отримання однорідної маси, за бажанням можна додати 20 грамів вершкового масла. Викладаємо товчанку в тарілку і за можливістю посипаємо українським сиром з молока корів сірої породи. Для приготування шніцеля розігріваємо пательню з олією та вершковим маслом в еквіваленті 1:1, кладемо туди шніцель і смажимо по 3 – 4 хвилини з кожної сторони. Прибираємо зайвий жир за допомогою паперових рушників. Солимо, додаємо трохи дикого чебрецю або іншу українську спецію, щоб шніцель мав українську душу. Викладаємо на тарілку і посипаємо дрібними сухарями. Закриваємо очі і насолоджуємось.

Третя страва, яку цього разу готували на кухні проєкту, – справжні українські Паски!

Інгредієнти:

Молоко – 200 мл.;

Дріжджі – 25 грамів;

Пшеничне борошно – 700 грамів;

Яйце – 1 шт.;

Цукор – 100 грамів;

Ванільний цукор – 1 упаковка;

Сіль;

Вершкове масло – 100 грамів;

Рослинна олія – 2 ст.л.;

Сметана – 2 ст.л.;

Родзинки – 75 грамів;

Курага – 75 грамів.

Спосіб приготування:

Спочатку робимо опару: до молока додаємо дріжджі, гарно розмішуємо і лишаємо на 15 хвилин з додаванням однієї чайної/половини столової ложки цукру. Коли дріжджі прокинулись і почали працювати, опару перекладаємо до борошна, додаємо одне яйце, 100 грамів цукру, одну пачку ванільного цукру (за бажанням можна додати трішки більше), дрібку солі, 100 грамів вершкового масла, дві столові ложки олії, а також дві столові ложки сметани. Гарно вимішуємо все хвилин 15 – 20, щоб тісто стало гарної однорідної структури. Накриваємо рушником і лишаємо в теплому місці на одну годину / одну годину і 20 хвилин, щоб тісто піднялось. Коли воно піднялося, беремо 75 грамів родзинок та кураги (також можна використати інші сухофрукти) та вмішуємо їх у наше тісто. Частину тіста викладаємо в одну форму, а другу частину – в іншу. Лишаємо ще на 20 хвилин, щоб тісто розстоялося і піднялося. Робимо прикраси для паски і викладаємо їх зверху на тісто. Далі паски ставимо в розігріту духовку до 180 градусів приблизно на 40 – 45 хвилин. Дістаємо і насолоджуємось тим, що ми вміємо готувати справжній український хліб!

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