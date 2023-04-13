«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо яворівський пиріг та херсонську юшку

На СТБ відбулась прем’єра кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». У третьому випуску на кухню проєкту завітав музикант, лідер гурту «Антитіла», військовий медик та волонтер, багатодітний батько Тарас Тополя. Разом Євген та Тарас приготували дві неймовірні українські страви.

Євген Клопотенко допоможе українізувати улюблені страви своїх гостей, а також надасть нове життя продуктам наших предків! Так, Тарас Тополя приніс на кухню проєкту… гречку! Що незвичайного приготувати з улюбленого продукту українців? Євген Клопотенко запропонував зробити Яворівський пиріг!

Інгредієнти:

Молоко – 125 мл;

Дріжджі – 25 грамів;

Борошно – 550 грамів;

Яйце – 1 шт;

Вода – 125 мл;

Сіль;

Цукор – 1 ст.л.;

Гречка – 200 грамів;

Картопля – 8 шт.;

Цибуля – 2 шт.;

Рослинна олія – 2 ст.л.

Спосіб приготування:

Спочатку робимо опару: молоко поєднуємо з дріжджами та лишаємо на 15 хвилин. Беремо борошно та поєднуємо його з опарою, яка вже почала діяти. Додаємо яйце, олію, воду, сіль та цукор. Гарно розмішуємо та лишаємо на одну годину в теплому місці. Поки тісто підходить, змішуємо гречку з картопляним пюре, додаємо сіль. Смажимо нарізану цибулю на олії та також додаємо до суміші. Тісто гарно розкочуємо та розділяємо на дві частини. Першу частину тіста вистилаємо у форму і викладаємо туди начинку. Закриваємо начинку другою частиною тіста та защипуємо кінці. Щоб отримати гарний колір, змащуємо зверху наш пиріг яйцем. Ставимо в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 50 хвилин. Смачного!

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Друга автентична українська страва, яку запропонував приготувати Євген Клопотенко, — Херсонська (або Біляївська) юшка. Вона, як і попередня страва, входить до переліку нематеріальної спадщини України.

Інгредієнти:

Вода – 3 літри;

Корінь петрушки – 1 шт.;

Цибуля – 1 шт.;

Морква – 1 шт.;

К ефаль – 300 грамів;

Креветки (чорноморські) – 100 грамів;

Баранина – 300 грамів;

Курячі стріпси;

Картопля – 3 – 4 шт.;

Томат – 1 шт.;

Часник – 3 зубчики;

Оцет – ½ ст.л.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо основу – бульйон: корінь петрушки (також можна замінити на інше коріння), неочищену цибулину, порізану навпіл, почищену моркву варимо 10 хвилин. Далі додаємо порізану кефаль (або будь-яку іншу морську рибу), чорноморські креветки, баранину та курячі стріпси. Варимо хвилин 15 – 20 на повільному вогні, поки юшка не об’єднається смаками з рибою та м’ясом. Далі додаємо картоплю і варимо ще деякий час. В кінці натираємо в юшку один томат без шкірки на крупну терку. Знімаємо юшку з вогню. Робимо льок: нарізаємо часник, додаємо оцет, а також невелику частину нашої готової юшки. Льок гарно розмішуємо і додаємо по одній столовій ложці в тарілку до кожної порції.

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