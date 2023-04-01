«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо борщ з карасями та пастернак з курячими гомілками

На СТБ відбулась прем’єра кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». У другому випуску на кухню проєкту завітала найкраща подруга українських глядачів, ведуча проєктів «Неймовірна правда про зірок», «Позивний Надія», «Ранок у великому місті» на СТБ Надія Матвєєва. Разом Євген та Надія приготували дві неймовірні українські страви. Рецепти – в матеріалі STB.UA!

Євген Клопотенко допоможе українізувати улюблені страви своїх гостей, а також надасть нове життя продуктам наших предків! Так, Надія Матвєєва принесла на кухню до Євгена буябес та запитала, яку українську страву можна приготувати на заміну. Шеф-кухар запропонував приготувати улюблену страву Тараса Григоровича Шевченка – борщ з карасями!

Інгредієнти:

карасі – 5 шт для борщу та декілька для подачі;

пшеничне борошно – 1 ст.л;

цибуля – 1 шт;

буряк – 1 шт;

морква – 1 шт;

картопля – 4 шт;

білоголова капуста – 200 грамів;

буряковий квас – 300 грамів;

рослинна олія – 50 мл;

вода – 2,5 л.

Спосіб приготування:

П’ять невеличких карасів ріжемо на невеликі шматочки, після цього обсмажуємо їх разом з борошном на невеликій кількості олії 15 – 20 хвилин, трішки солимо. Додаємо воду і тушкуємо карасі ще 5 – 10 хвилин до того часу, поки карасі не стануть м’якими, перекладаємо цю суміш риби до води, додаємо 1 неочищену цибулину, розрізану на дві частини. Коли бульйон проварився 15 – 20 хвилин, додаємо одночасно нарізані овочі: буряк (ділимо попередньо на дві частини), морква та картопля. Варимо борщ 20 хвилин. Після того, як картопля буде готова, додаємо другу частину буряку, а також додаємо нарізану капусту. Заливаємо це буряковим квасом. Беремо карасі, смажимо їх з борошном на олії і також викладаємо їх вже в готовий борщ. Додаємо дрібку кропу. Насолоджуйтесь тим, що обожнював Тарас Григорович Шевченко!

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Раніше пастернак, на рівні з ріпою, були одними з найголовніших коренеплодів в Україні. Ми їх споживали майже кожного дня, а зараз чомусь забули. Щоб відновлювати традицію споживання пастернаку, Євген запропонував приготувати пастернак з курячими гомілками.

Інгредієнти:

пастернак – 400 грамів;

сіль;

олія;

курячі гомілки – 1 упаковка (близько 6 штук);

сметана – 4 ст.л;

чорнослив – 4 шт;

ялівець.

Спосіб приготування:

400 грамів пастернаку гарно миємо та чистимо від шкірки, кладемо в форму для запікання, додаємо трішки солі й олії та ставимо в духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 30 хвилин. Курячі гомілки солимо, додаємо олії, лишаємо їх маринуватися на 30 хвилин. Сметану поєднуємо із нарізаним чорносливом та відставляємо. Курячі гомілки одягаємо на решітку, ставимо до духової шафи при температурі 180 градусів на 30 хвилин. Беремо український ялівець і гарно товчемо в ступці. Поєднуємо вже запечений пастернак зі сметаною з чорносливом та з курячими гомілками. Зверху гарно посипаємо все ялівцем для прекрасного аромату. Смачного!

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