«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готовим яворовский пирог и херсонскую юшку

На СТБ состоялась премьера кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». В третьем выпуске кухню проекта посетил музыкант, лидер группы «Антитіла», военный медик и волонтер, многодетный отец Тарас Тополя. Вместе Евгений и Тарас приготовили два невероятных украинских блюда.

Евгений Клопотенко поможет украинизировать любимые блюда своих гостей, а также придаст новую жизнь продуктам наших предков! Так, Тарас Тополя принес на кухню проекта… гречку! Что необычного приготовить из любимого продукта украинцев? Евгений Клопотенко предложил сделать Яворивский пирог!

Ингредиенты:

Молоко – 125 мл;

Дрожжи – 25 граммов;

Мука – 550 граммов;

Яйцо – 1 шт;

Вода – 125 мл;

Соль;

Сахар – 1 ст.л.;

Гречка – 200 граммов;

Картофель – 8 шт.;

Лук – 2 шт.;

Растительное масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Сначала делаем опару: молоко совмещаем с дрожжами и оставляем на 15 минут. Берем муку и объединяем ее с уже начавшей действовать опарой. Добавляем яйцо, растительное масло, воду, соль и сахар. Хорошо размешиваем и оставляем на час в теплом месте. Пока тесто подходит, смешиваем гречку с картофельным пюре, добавляем соль. Жарим нарезанный лук на растительном масле и добавляем к смеси. Тесто хорошо раскатываем и разделяем на две части. Первую часть теста выстилаем в форму и выкладываем туда начинку. Закрываем начинку второй частью теста и защипываем концы. Чтобы получить хороший цвет, смазываем сверху наш пирог яйцом. Ставим в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 50 минут. Приятного аппетита!

Больше по теме: «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готовим борщ с карасями и пастернак с куриными ножками

Второе аутентичное украинское блюдо, которое предложил приготовить Евгений Клопотенко, — Херсонская (или Беляевская) юшка. Она, как и предыдущее блюдо, входит в список нематериального наследия Украины.

Ингредиенты:

Вода – 3 литра;

Корень петрушки – 1 шт.;

Лук – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Кефаль – 300 граммов;

Креветки (черноморские) – 100 граммов;

Баранина – 300 граммов;

Куриные стрипсы;

Картофель – 3-4 шт.;

Томат – 1 шт.;

Чеснок – 3 зубчика;

Уксус – ½ ст.л.

Способ приготовления:

Сначала готовим основу – бульон: корень петрушки (также можно заменить другими корнями), неочищенную луковицу, порезанную пополам, очищенную морковь варим 10 минут. Далее добавляем порезанную кефаль (или любую другую морскую рыбу), черноморские креветки, баранину и куриные стрипсы. Варим минут 15-20 на медленном огне, пока юшка не объединится вкусами с рыбой и мясом. Далее добавляем картофель и варим еще некоторое время. В конце натираем в юшку один томат без кожуры на крупную терку. Снимаем юшку с огня. Делаем лек: нарезаем чеснок, добавляем уксус, а также небольшую часть нашей юшки. Лек хорошо размешиваем и добавляем по одной столовой ложке в тарелку к каждой порции.

Смотрите новые выпуски «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» каждую субботу, в 10:10 на СТБ!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ