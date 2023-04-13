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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готовим яворовский пирог и херсонскую юшку

13.04.2023

На СТБ состоялась премьера кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». В третьем выпуске кухню проекта посетил музыкант, лидер группы «Антитіла», военный медик и волонтер, многодетный отец Тарас Тополя. Вместе Евгений и Тарас приготовили два невероятных украинских блюда. 

Яворовский пирог и херсонская юшка от Евгения Клопотенко

Евгений Клопотенко поможет украинизировать любимые блюда своих гостей, а также придаст новую жизнь продуктам наших предков! Так, Тарас Тополя принес на кухню проекта… гречку! Что необычного приготовить из любимого продукта украинцев? Евгений Клопотенко предложил сделать Яворивский пирог!

Яворовский пирог и херсонская юшка от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • Молоко – 125 мл;
  • Дрожжи – 25 граммов;
  • Мука – 550 граммов;
  • Яйцо – 1 шт;
  • Вода – 125 мл;
  • Соль;
  • Сахар – 1 ст.л.;
  • Гречка – 200 граммов;
  • Картофель – 8 шт.;
  • Лук – 2 шт.;
  • Растительное масло – 2 ст.л.

 Способ приготовления:

Сначала делаем опару: молоко совмещаем с дрожжами и оставляем на 15 минут. Берем муку и объединяем ее с уже начавшей действовать опарой. Добавляем яйцо, растительное масло, воду, соль и сахар. Хорошо размешиваем и оставляем на час в теплом месте. Пока тесто подходит, смешиваем гречку с картофельным пюре, добавляем соль. Жарим нарезанный лук на растительном масле и добавляем к смеси. Тесто хорошо раскатываем и разделяем на две части. Первую часть теста выстилаем в форму и выкладываем туда начинку. Закрываем начинку второй частью теста и защипываем концы. Чтобы получить хороший цвет, смазываем сверху наш пирог яйцом. Ставим в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 50 минут. Приятного аппетита!

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Второе аутентичное украинское блюдо, которое предложил приготовить Евгений Клопотенко, — Херсонская (или Беляевская) юшка. Она, как и предыдущее блюдо, входит в список нематериального наследия Украины.

Яворовский пирог и херсонская юшка от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • Вода – 3 литра;
  • Корень петрушки – 1 шт.;
  • Лук – 1 шт.;
  • Морковь – 1 шт.;
  • Кефаль – 300 граммов;
  • Креветки (черноморские) – 100 граммов;
  • Баранина – 300 граммов;
  • Куриные стрипсы;
  • Картофель – 3-4 шт.;
  • Томат – 1 шт.;
  • Чеснок – 3 зубчика;
  • Уксус – ½ ст.л.

 Способ приготовления:

Сначала готовим основу – бульон: корень петрушки (также можно заменить другими корнями), неочищенную луковицу, порезанную пополам, очищенную морковь варим 10 минут. Далее добавляем порезанную кефаль (или любую другую морскую рыбу), черноморские креветки, баранину и куриные стрипсы. Варим минут 15-20 на медленном огне, пока юшка не объединится вкусами с рыбой и мясом. Далее добавляем картофель и варим еще некоторое время. В конце натираем в юшку один томат без кожуры на крупную терку. Снимаем юшку с огня. Делаем лек: нарезаем чеснок, добавляем уксус, а также небольшую часть нашей юшки. Лек хорошо размешиваем и добавляем по одной столовой ложке в тарелку к каждой порции.

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