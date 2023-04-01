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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готовим борщ с карасями и пастернак с куриными ножками

01.04.2023

На СТБ состоялась премьера кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Во втором выпуске кухню проекта посетила лучшая подруга украинских зрителей, ведущая проектов «Неймовірна правда про зірок», «Позивний «Надія», «Ранок у великому місті» на СТБ Надежда Матвеева. Вместе Евгений и Надежда приготовили два невероятных украинских блюда. Рецепты – в материале STB.UA!

Борщ с карасями и пастернак с куриными ножками от Евгения Клопотенко

Евгений Клопотенко поможет украинизировать любимые блюда своих гостей, а также придаст новую жизнь продуктам наших предков! Так, Надежда Матвеева принесла на кухню к Евгению буйабес и спросила, какое украинское блюдо можно приготовить на замену. Шеф-повар предложил приготовить любимое блюдо Тараса Григорьевича Шевченко – борщ с карасями!

Борщ с карасями и пастернак с куриными ножками от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • караси – 5 шт для борща и несколько для подачи;
  • пшеничная мука – 1 ст.л;
  • лук – 1 шт;
  • свекла – 1 шт;
  • морковь – 1 шт;
  • картофель – 4 шт;
  • кочанная капуста – 200 граммов;
  • свекольный квас – 300 граммов;
  • растительное масло – 50 мл;
  • вода – 2,5 л.

Способ приготовления:

Пять небольших карасей режем на небольшие кусочки, после этого обжариваем их вместе с мукой на небольшом количестве масла 15 – 20 минут, немного солим. Добавляем воду и тушим караси еще 5 – 10 минут до тех пор, пока караси не станут мягкими, перекладываем эту смесь рыбы в воду, добавляем 1 неочищенную луковицу, разрезанную на две части. Когда бульон проварился 15-20 минут, добавляем одновременно нарезанные овощи: свеклу (делим предварительно на две части), морковь и картофель. Варим борщ 20 минут. После того как картофель будет готов, добавляем вторую часть свеклы, а также добавляем нарезанную капусту. Заливаем это свекольным квасом. Берем караси, жарим их с мукой на растительном масле и также выкладываем их уже в готовый борщ. Добавляем щепотку укропа. Наслаждайтесь тем, что обожал Тарас Григорьевич Шевченко!

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Ранее пастернак, наравне с репой, были одними из самых главных корнеплодов в Украине. Мы их употребляли почти каждый день, а сейчас почему-то забыли. Чтобы восстанавливать традицию потребления пастернака, Евгений предложил приготовить пастернак с куриными ножками.

Борщ с карасями и пастернак с куриными ножками от Евгения Клопотенко

Ингредиенты:

  • пастернак – 400 граммов;
  • соль;
  • масло;
  • куриные ножки – 1 упаковка (около 6 штук);
  • сметана – 4 ст.л;
  • чернослив – 4 шт;
  • можжевельник.

Способ приготовления:

400 граммов пастернака хорошо моем и чистим от кожуры, кладем в форму для запекания, добавляем немного соли и масла и ставим в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 30 минут. Куриные голени солим, добавляем растительное масло, оставляем их мариноваться на 30 минут. Сметану смешиваем с нарезанным черносливом и отставляем. Куриные ножки одеваем на решетку, ставим в духовой шкаф при температуре 180 градусов на 30 минут. Берем украинский можжевельник и хорошо толчем в ступке. Сочетаем уже запеченный пастернак со сметаной с черносливом и куриными голенями. Сверху хорошо посыпаем все можжевельником для прекрасного аромата. Приятного аппетита!

Борщ с карасями и пастернак с куриными ножками от Евгения Клопотенко

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