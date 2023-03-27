«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готовим грибную юшку и тертюхи в курином бульоне

На СТБ состоялась премьера кулинарного проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Гостем первого выпуска стал телеведущий Владимир Остапчук. Вместе Евгений и Владимир приготовили два аутентичных и невероятно вкусных блюда. Рецепты – в материале STB.UA!

Евгений Клопотенко поможет украинизировать любимые блюда своих гостей, а также придаст новую жизнь продуктам наших предков! Владимир Остапчук рассказал, что обожает жульен, который в детстве ему готовила мама. Евгений предложил взять похожие ингредиенты и приготовить грибную юшку с сыром!

Ингредиенты:

шампиньоны – 250 граммов;

консервированные опята или белые грибы – 150 граммов;

вода – 3 литра;

корни пастернака или петрушки – 1 шт;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

картофель – 4 шт;

твердый сыр – 100 г.

Способ приготовления:

Разогреваем воду, добавляем корни пастернака или петрушки, а также половину лука. Нарезаем шампиньоны достаточно большими кусками и перекладываем в бульон, нарезаем картофель и морковь полукольцами и добавляем в бульон. Далее добавляем белые грибы, но разделяем их на две части: 50 г сушеных грибов отправляем в бульон, а остальные – замачиваем отдельно в воде. Варим юшку на небольшой температуре. Чем медленнее будет огонь, тем лучше грибы будут отдавать свой вкус. Разогреваем сковороду, добавляем масло, мелко нарезаем половину лука и обжариваем консервированные грибы. Жарим одну минуту и добавляем к уже готовой юшке. Оставляем юшку на 15 минут, чтобы она напиталась вкусом. После этого выкладываем юшку в тарелку, добавляем натертый сыр, а также нарезанные грибы, которые мы замочили до этого. Закрываем глаза и смакуем грибной юшкой.

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Второе блюдо, которым захотел поделиться ведущий проекта – сочные тертюхи в курином бульоне.

Ингредиенты:

картофель – 300 г;

яйца – 2 шт;

соль;

мука – 1 ст.л;

вода – 2,5 литра;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

филе бедра куриное – 2 шт;

растительное масло – 50 мл;

сметана – 2 ст.л;

сыр «Говерла» или другой твердый сыр – 100 г.

Способ приготовления:

Натираем картофель на мелкую терку и отбрасываем на сито для того, чтобы избавиться от лишней влаги. После этого добавляем в картофель два яйца, соль и одну столовую ложку муки, хорошо вымешиваем до однородной массы. Варим бульон: кладем половину луковицы с кожурой, добавляем одну морковку, которую режем на три части, также добавляем два кусочка мяса бедра. Варим бульон на замедленном огне 30 минут. Нагреваем сковороду, добавляем масло, хорошо разогреваем. Выкладываем половину столовой ложки тертюхов, жарим до золотистой корочки и переворачиваем. Делаем так со всем картофельным основанием. Выкладываем маленькие тертюхи в тарелку, заливаем бульоном на половину тарелки, сверху добавляем сметаны, по желанию добавляем перец, нарезаем мясо бедра и добавляем к тертюхам. Добавляем щепотку сыра «Говерла» или другого плавящегося сыра. Смакуем!

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