«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо грибну юшку та тертюхи у курячому бульйоні

На СТБ відбулась прем’єра кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Гостем першого випуску став телеведучий Володимир Остапчук. Разом Євген та Володимир приготували дві автентичні та неймовірно смачні страви. Рецепти – в матеріалі STB.UA!

Євген Клопотенко допоможе українізувати улюблені страви своїх гостей, а також надасть нове життя продуктам наших предків! Так, Володимир Остапчук розповів, що обожнює жульєн, який в дитинстві йому готувала мама. Євген запропонував взяти схожі інгредієнти та приготувати грибну юшку з сиром!

Інгредієнти:

Печериці – 250 грамів;

Консервовані опеньки або білі гриби – 150 грамів;

Вода – 3 літри;

Коріння пастернаку або петрушки – 1 шт;

Цибуля – 1 шт;

Морква – 1 шт;

Картопля – 4 шт;

Твердий сир – 100 грамів;

Спосіб приготування:

Розігріваємо воду, додаємо коріння пастернаку або петрушки, а також половину цибулі. Нарізаємо печериці досить великими шматками й перекладаємо до бульйону, нарізаємо картоплю й моркву напівкільцями та додаємо до бульйону. Далі додаємо білі гриби, але розділяємо їх на дві частини: 50 грамів сушених грибів відправляємо до бульйону, а інші – замочуємо окремо у воді. Варимо юшку на невеличкій температурі. Чим повільнішим буде вогонь, тим краще гриби віддаватимуть свій смак. Розігріваємо пательню, додаємо олію, нарізаємо дрібно половину цибулі та обсмажуємо консервовані гриби. Смажимо одну хвилину та додаємо до вже готової юшки. Лишаємо юшку на 15 хвилин, щоб вона наситилась смаком. Після цього викладаємо юшку в тарілку, додаємо натертий твердий сир, а також нарізані гриби, які ми замочили до цього. Закриваємо очі та смакуємо грибною юшкою.

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Друга страва, якою захотів поділитися ведучий проєкту – соковиті тертюхи у курячому бульйоні.

Інгредієнти:

Картопля – 300 грамів;

Яйця – 2 шт;

Сіль;

Борошно – 1 ст.л;

Вода – 2,5 літри;

Цибуля – 1 шт;

Морква – 1 шт;

Філе стегна куряче – 2 шт;

Рослинна олія – 50 мл;

Сметана – 2 ст.л;

Сир «Говерла» або інший твердий сир – 100 грамів.

Спосіб приготування:

Натираємо картоплю на дрібну терку та відкидаємо на сито для того, щоб позбутися зайвої вологи. Після цього додаємо до картоплі два яйця, сіль і одну столову ложку борошна, гарно вимішуємо до однорідної маси. Варимо бульйон: кладемо половину цибулини зі шкіркою, додаємо одну морквину, яку ріжемо на три частини, також додаємо два шматочки м’яса стегна. Варимо бульйон на вповільненому вогні 30 хвилин. Нагріваємо пательню, додаємо олію, добре розігріваємо. Викладаємо половину столової ложки тертюхів, смажимо до золотавої скоринки і перевертаємо. Робимо так з усією картопляною основою. Викладаємо маленькі тертюхи в тарілку, заливаємо бульйоном на половину тарілки, зверху додаємо сметани, за бажанням додаємо перець, нарізаємо м’ясо стегна та додаємо до тертюхів. Додаємо дрібку сиру «Говерла» або іншого сиру, який плавиться. Смакуємо!

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