«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо рогалики Ольги Кобилянської та верещаку з куркою з соусом із бджіл

На СТБ продовжують виходити прем’єрні випуски кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». У 5 випуску на кухню проєкту завітала Народна артистка України, актриса, господиня Ольга Сумська. Разом Євген та Ольга приготували дві неймовірно смачні українські страви!

Євген Клопотенко допоможе українізувати улюблені страви своїх гостей, а також надасть нове життя продуктам наших предків! Так, Ольга Сумська принесла на кухню проєкту… солоденькі макарони! Як зі схожих інгредієнтів приготувати українські смаколики? Євген Клопотенко запропонував зробити рогалики, які обожнювала готувати українська письменниця Ольга Кобилянська!

Рогалики Ольги Кобилянської

Інгредієнти:

Пшеничне борошно – 350 грамів;

Вершкове масло – 150 грамів;

Яйце – 1 шт.;

Сіль;

Цукрова пудра (або цукор) – 1 ст.л.;

Варення – 200 грамів;

Мигдаль – 50 грамів.

Спосіб приготування:

Для того, щоб приготувати випічку по рецепту самої Ольги Кобилянської, нам потрібно зробити тісто. Беремо 350 грамів борошна, 150 грамів вершкового масла, один жовток та гарно вимішуємо. Додаємо дрібку солі та за бажанням або одну ложку цукрової пудри, або цукру. Після того, як все гарно вимішали, бажано відправити тісто до холодильника на деякий час. Далі, коли тісто відпочило, розкочуємо його та вирізаємо трикутниками неправильної форми. Змащуємо трикутнички варенням, ідеально було б змастити варенням із полуниці, яке просто обожнювала Леся Українка, але можна взяти і те, яке обожнюєте ви. Беремо 50 грамів мигдалю та дуже дрібно його нарізаємо. Посипаємо мигдаль зверху на варення. Закручуємо нашу смачну випічку і відправляємо до духовки при температурі 180 градусів на 35 – 40 хвилин. Дістаємо, посипаємо цукровою пудрою, смакуємо та згадуємо про українських митців та діячів культури!

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Друга автентична українська страва, яку запропонував приготувати Євген Клопотенко, – верещака з куркою та соус із бджіл.

Інгредієнти:

Квас – 750 мл.;

Темний хліб – 3 шматки;

Часник – 1 голівка;

Курячі гомілки – 7 шт.;

Сіль;

Материнка;

Петрушка;

Бджоли;

Рослинна олія – 2-3 ст.л.

Спосіб приготування:

Беремо український квас, бажано якомога менше солодкий. Три шматки сухого чорного хліба викладаємо на дно форми для запікання і поливаємо частиною квасу, далі викладаємо часник, наверх кладемо курячі гомілки, посипані сіллю та досить великою кількістю української материнки, заливаємо форму наполовину квасом, закриваємо фольгою та відправляємо до духовки. 20 хвилин готуємо у фользі, а після цього знімаємо фольгу і готуємо ще 20 хвилин. Далі беремо вчорашній хліб і робимо з нього крихти, цим хлібом згущаємо соус, який залишився після гомілок. Для того, щоб зробити креативний соус із петрушки та бджіл, нам потрібно лише декілька інгредієнтів: петрушка (нарізана), бджоли, олія та сіль. Це все поєднуємо в одній ємності та гарно перебиваємо блендером. Викладаємо на тарілку декілька гарних гомілочок, викладаємо зелений соус і загущуємо соус з-під гомілок хлібом. Закриваємо очі, уявляємо Україну, свій зв’язок з минулим та майбутнім, і смакуємо!

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