«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо Куліш із м’ясом та Чебуреки

На СТБ продовжують виходити прем’єрні випуски кулінарного проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». У новому випуску на кухню завітав український актор, телеведучий, сценарист, учасник «Improv Live Show» на Новому каналі, майстер імпровізації Володимир Шумко. Разом Євген та Володимир приготували дві неймовірно смачні українські страви!

Євген Клопотенко допоможе українізувати улюблені страви своїх гостей, а також надасть нове життя продуктам наших предків! Так, Володимир Шумко приніс на кухню проєкту ризото з білими грибами. Актор зазначив, що обожнює італійську кухню. Євген Клопотенко запропонував приготувати українську страву, яку полюбляли козаки – куліш із м’ясом!

Інгредієнти:

Пшоно – 200 грамів;

Цибуля – ½ шт;

Морква – ½ шт;

Часник – 1 зубчик;

Олія;

Вершкове масло – 20 грамів;

Білі гриби – 100 грамів;

Біле вино – 50 мл;

Вершки – 100 мл;

Яловичий стейк Striploin;

Твердий сир.

Спосіб приготування:

Для того, щоб приготувати смачний та дуже ароматний український куліш, нам потрібно взяти 200 грамів пшона та промити його декілька разів. Половину морквини та половину цибулини нарізаємо якомога більшим кубиком, один часник притискаємо ножем. На пательню додаємо олію, трішки вершкового масла і тушкуємо овочі 1,5 – 3 хвилини (максимум), додаємо білі гриби (важливо використовувати не сушені гриби, а заморожені), додаємо вино для гарної кислинки, додаємо пшоно та гарно перемішуємо. Далі додаємо воду або бульйон і на повільному вогні готуємо 15 – 20 хвилин майже до готовності пшона, в кінці додаємо теплі вершки та натертий сир, далі – знімаємо куліш з вогню. Щоб приготувати ідеальний стейк, максимально розігріваємо пательню, викладаємо на неї м’ясо та обсмажуємо по дві хвилини з кожної сторони, перекладаємо м’ясо до попередньо розігрітої до 180 градусів духовки на 3 – 4 хвилини. Знімаємо м’ясо, нарізаємо тонкими шматками, викладаємо на куліш. Куштуємо та насолоджуємось українською козацькою стравою.

Більше на тему: «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: готуємо ліниві вареники з вишнею й копченою грушею та Шпундри з буряковим квасом

Друга автентична українська страва, яку запропонував приготувати Євген Клопотенко, – чебуреки.

Інгредієнти:

Борошно – 600 грамів;

Оцет – 25 грамів;

Сіль;

Цукор – 1 ч.л.;

Олія – 2 ст.л.;

Вода тепла – 250 мл;

Фарш баранячий – 400 грамів;

Насіння кропу – 1 ч.л.;

Цибуля – ½ шт.

Спосіб приготування:

Для приготування українських кримськотатарських чебуреків, божественних та унікальних за смаком, спочатку потрібно зробити тісто. Беремо 600 грамів борошна, 25 грамів оцту (бажано використовувати яблучний), дрібку солі, чайну ложку цукру, дві столові ложки олії та теплу воду. Гарно та ретельно розмішуємо до однорідності тіста. Розкачуємо тісто в круглу форму за допомогою качалки (на два чебуреки). Для начинки: беремо фарш з баранини, чайну ложку насіння кропу, дрібку солі, половину цибулини, яку дрібно нарізаємо. Для того, щоб фарш був соковитий, додаємо до нього трохи води і добре вимішуємо. Готову начинку викладаємо на тісто і формуємо чебуреки. Наливаємо олію і робимо фритюр, обсмажуємо чебуреки у фритюрі 5 – 7 хвилин до золотавої скоринки. Якщо ви не любите фритюр, можете запекти чебуреки в духовці при температурі 180 градусів 15 – 20 хвилин. Насолоджуйтесь!

Дивіться нові випуски «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» щосуботи, о 10:10 на СТБ!

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ