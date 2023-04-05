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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: в 3 выпуске Тарас Тополя бросит вызов шефу

05.04.2023

В 3 выпуске кухню проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»  посетит многодетный отец, лидер группы «Антитіла», военный медик — Тарас Тополя. Вместе с Евгением они покажут украинскую кухню под другим углом. Яворивский пирог и Херсонская юшка — блюда, которые входят в нематериальное культурное наследие Украины. И именно их приготовят в 3 выпуске от 08.04.2023 в 10:10 на СТБ. Не пропустите.

Что будет в 3 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

«Этот продукт очень полезен. Он распространён в украинской кухне. Наши мамы готовили его. С ним ребенок растет сильным и крепким. Хотя я, как и многие другие дети, этот продукт в раннем возрасте не любил. И это… гречка! Я предлагаю тебе приготовить что-нибудь интересное. Кстати, мое любимое сочетание с гречкой — это кефир или кислое молоко», — расскажет Тарас.

Евгений Клопотенко сразу предложит готовить Яворивский пирог. Однако не все так просто. Ведь шефу придется изрядно постараться, чтобы удивить певца. Тополя признается, что больше всего он не любит пирожки с кашами!

«Ну что ж, тогда это настоящий челлендж для меня», — примет вызов Клопотенко.

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Кроме того, Евгений расскажет о Национальном перечне элементов нематериального культурного наследия Украины. Да и без интерактивных познавательных конкурсов не обойдется. Чтобы популяризировать украинские продукты, Евгений предложит Тарасу определить именно наш картофель из пяти разновидностей.

Что будет в 3 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Не пропустите 3 выпуск проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», в котором ведущий покажет, как готовить интересные старинные рецепты, которыми вдохновлялись наши легендарные предки. Включайте СТБ уже в эту субботу, 8 апреля, в 10:10 и открывайте вместе такой богатый на вкус мир украинской гастрономии.

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Video: Что будет в 3 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Анонс 3 выпуска долгожданной кулинарной премьеры "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Что будет в 3 выпуске от 08.04.2023, и кто посетит шоу — в материале

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