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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 3 випуску Тарас Тополя кине виклик шефу

05.04.2023

У 3 випуску на кухню проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком» завітає багатодітний батько, лідер гурту «Антитіла», військовий медик — Тарас Тополя. Разом із Євгеном вони покажуть українську кухню під іншим кутом. Яворівський пиріг і Херсонська юшка — страви, які входять до нематеріальної культурної спадщини України. І саме їх приготують у 3 випуску від 08.04.2023 о 10:10 на СТБ. Не пропустить.

Що буде у 3 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

«Цей продукт дуже корисний. Він розповсюджений в українській кухні. Наші мами готували цим продукти. На ньому дитина росте сильною і міцною. Хоча я, як і багато інших дітей, цей продукт у ранньому віці не любив. Але це… гречка! Я пропоную тобі приготувати щось цікаве. До речі, моє улюблене поєднання з гречкою — це кефір або кисле молоко», — розкаже Тарас.     

Євген Клопотенко одразу запропонує готувати Яворівський пиріг. Проте не все так просто. Адже шефу доведеться добряче постаратися, аби здивувати співака. Тополя зізнається, що найбільше він не любить пиріжки з кашами! 

«Ну що ж, тоді це справжній челлендж для мене», — прийме виклик Клопотенко.   

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Крім того, Євген розповість про Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. Ну і без інтерактивних пізнавальних конкурсів не обійдеться. Аби популяризувати українські продукти, Євген запропонує Тарасу визначити саме нашу картоплю з п’яти різновидів. 

Що буде у 3 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Не пропустіть 3 випуск проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», у якому ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 8 квітня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.

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Video: Що буде у 3 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"

Анонс 3 випуску довгоочікуваної кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Що буде у 3 випуску від 08.04.2023, та хто завітає — у матеріалі

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