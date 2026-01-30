Карбонара: рецепт від учасниці «МастерШеф»-16 Наталії Крівіч

Паста Карбонара: рецепт італійської класики від учасниці «МастерШеф»-16 Наталії Крівіч

«МастерШеф» – це не тільки висока кухня, а й вміння перетворити швидкий і простий рецепт на гастрономічний шедевр. Сьогодні, коли час – найцінніший ресурс, такі страви набувають особливої актуальності. Рецепт Карбонари від учасниці «МастерШеф»-16 Наталії Крівіч – читайте на сайті STB.UA.

Паста Карбонара: покроковий рецепт та необхідні інгредієнти

Щоб приготувати ідеальну пасту Карбонару в домашніх умовах, вам знадобиться:

Спагеті – 120 г (обирайте пасту з твердих сортів пшениці).

Яєчні жовтки – 3 шт. (бажано фермерські, для насиченого кольору).

Сир Пармезан – 60 г.

Бекон – 50 г.

Сіль та чорний перець – на ваш смак.

Процес приготування:

У киплячу підсолену воду додаємо спагеті. Головний секрет: варіть пасту на 2 хвилини менше, ніж вказано на упаковці. Вона має залишитися злегка твердою всередині, щоб потім «дійти» до ідеального стану безпосередньо в соусі.

Викладаємо нарізаний бекон на холодну пательню і лише потім вмикаємо вогонь. Це професійний прийом, який дозволяє поступово витопити весь жир, роблячи шматочки рівномірно золотавими та хрумкими, а не просто смаженими.

Поки смажиться бекон, готуємо основу соусу: до дрібно натертого пармезану додаємо три жовтки та щедру порцію чорного перцю. Додайте сюди ложку-дві гарячого витопленого жиру з пательні й ретельно перемішайте до стану однорідної густої пасти.

Перекладаємо спагеті на пательню до бекону. Вливаємо приблизно 50 мл води, у якій варилася паста, і додаємо яєчно-сирну суміш.

Найважливіший момент: зніміть пательню з вогню або залиште на самому мінімумі. Постійно та інтенсивно перемішуйте пасту протягом декількох хвилин. Під дією гарячої води та температури спагеті, сир та жовтки перетворюються на розкішний оксамитовий крем. Слідкуйте, щоб жовтки не згорнулися в омлет!

Подавайте страву одразу, поки вона гаряча. Ви можете додати бекон безпосередньо в пасту або викласти хрумкі скибочки зверху для ефектного вигляду. Присипте свіжим пармезаном і дрібкою перцю.

Ця Карбонара – доказ того, що шлях до серця справді може лежати через смачну їжу. Спробуйте і переконайтеся: справжня італійська вечеря можлива навіть на звичайній кухні.

Підготувала Анастасія Борисова

