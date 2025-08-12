Проєкти
МастерШеф

Відома дата старту проєкту «МастерШеф»-16 на СТБ

12.08.2025

Найочікуваніша кулінарна подія року знову збере на кухні СТБ найталановитіших кухарів-аматорів України! Уже зовсім скоро улюблене реаліті мільйонів «МастерШеф» відкриє двері 16 сезону, щоб подарувати глядачам нові смаки, неймовірні історії та боротьбу за перемогу.

Дата старту 16 сезону «МастерШеф»

Дата старту 16 сезону кулінарного реаліті «МастерШеф»

Новий сезон стартує 23 серпня о 19:00 на телеканалі СТБ! У ньому на учасників чекають ще креативніші випробування, неочікувані командні конкурси та кулінарні битви, які перевірять їх на знання та вміння працювати під тиском часу. А незмінні судді — Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський — будуть суворими та уважними до помилок, але щедрими на поради та підтримку тих, хто справді горить своєю мрією.

Ба більше, трійка супер-фіналістів пройде стажування у закладах суддів. Від аматора до ресторатора — саме таким буде шлях учасників нового сезону. Хто цього разу зуміє вразити професіоналів авторськими стравами? Чим вражатиме кастинг? Дізнаємося 23 серпня!

Не пропустіть прем’єру 16 сезону «МастерШеф» 23 серпня о 19:00 на улюбленому телеканалі СТБ.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

