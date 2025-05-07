«МастерШеф»-15: невже Ненсі залишиться без команди в 11 випуску?

Цієї суботи, 10 травня, аматорів розподілять на команди унікальним чином. Білі фартухи вважатимуть чорних за паразитів. А наприкінці 11 випуску «МастерШеф»-15 судді змусять найслабших готувати в обіймах. Не пропустіть на улюбленому телеканалі СТБ!

Найскандальніший розподіл учасників на команди залишить Ненсі без колективу. Чому жоден із аматорів не захоче взяти дівчину до себе? Та невже вперше в історії проєкту кулінар залишиться без роботи протягом всього випуску? Це прямий шлях на балкон, або до фінальної битви?

Крім того, виникне справжня ворожнеча між білими та чорними: одні вважатимуть інших за паразитів! Яким чином чорні фартухи намагатимуться позбутися конкурентів? Та чи дійсно всі методи дієві, коли мова йде про місце у проєкті?

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Video: МастерШеф 15 сезон 11 випуск: анонс від 10.05.2025 МастерШеф-15 що буде у 11 випуску? Дивіться анонс 11 випуску МастерШеф 15 сезон від 10.05.2025 на сайті СТБ

Не пропустіть 11 випуск проєкту «МастерШеф»-15 вже у суботу, 10 травня, о 19:00 на СТБ!

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