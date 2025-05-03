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МастерШеф

«МастерШеф»-15: репетиція фіналу у 10 випуску і кулінарний крокодил

03.05.2025

Тиждень розпочався з приголомшливої новини від суддів — аматори вирушають на репетицію до фіналу! На учасників чекали півфінал, фінал і битва за виживання. Бутерброд — напевно найпопулярніша страва в світі. І шеф має приготувати його так, аби вона стала ресторанною. Чи можливо в цій закусці продемонструвати максимальну кількість процесів і знань? З’ясосували у 10 випуску проєкту «МастерШеф»-15 від 03.05.2025.  

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 10 випуску від 03.05.2025

«Схема, яку ви бачите на дошці, наглядно демонструє, що відбуватиметься. Буде три раунди. Ваші страви ми продегустуємо і визначимо категорії найкращих, найгірших і посередніх кулінарів. Кулінарна тема всіх трьох раундів — закуска, а саме бутерброди. Хто приготує найкраще — матиме шанс змагатися далі за шеф-ніж та імунітет. Посередні — піднімуться на балкон без ризику для себе, а от найслабші — одягнуть чорні», — повідомили судді.   

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 10 випуску від 03.05.2025

Найкращою стала Ненсі. А от чорні одягнули Богдан, Олеся та Вікторія.

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 10 випуску від 03.05.2025

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Друге випробування було командним. Конкурс з золотої колекції — кулінарний крокодил. Аматори поділилися на дві групи. Капітанами стали Катерина та Оксана.

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 10 випуску від 03.05.2025

Крім того, судді помітили, що у сезоні утворилися коаліції. Тож поділили учасників таким чином, аби вони співпрацювали з тими, до кого не звикли. 

Перемогу здобула команда Синіх. А от чорні отрималали Оксана, Настя та Денис.

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 10 випуску від 03.05.2025

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-15 у 10 випуску від 03.05.2025?

На початку 10 випуск проєкт «МастерШеф»-15 залишила Анастасія Жуга. Адже через стан здоров’я учасниця не була долучена до останньої битви чорних. Тож подала страву окремо на дегустацію. Та цього було недостатньо, аби залишитися серед аматорів.   

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 10 випуску від 03.05.2025

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 10 випуску від 03.05.2025

А от на битві чорних змагалися Олеся, Денис, Вікторія, Ден, Оксана та Богдан. З випробуванням не впоралася Оксана Пустовойт. Тож у 10 випуску «МастерШеф»-15 від 03.05.2025  проєкт залишили дві учасниці — Оксана Пустовойт та Анастасія Жуга

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