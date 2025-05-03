Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 10 випуску від 03.05.2025

«МастерШеф»-15: репетиція фіналу у 10 випуску і кулінарний крокодил

Тиждень розпочався з приголомшливої новини від суддів — аматори вирушають на репетицію до фіналу! На учасників чекали півфінал, фінал і битва за виживання. Бутерброд — напевно найпопулярніша страва в світі. І шеф має приготувати його так, аби вона стала ресторанною. Чи можливо в цій закусці продемонструвати максимальну кількість процесів і знань? З’ясосували у 10 випуску проєкту «МастерШеф»-15 від 03.05.2025.

«Схема, яку ви бачите на дошці, наглядно демонструє, що відбуватиметься. Буде три раунди. Ваші страви ми продегустуємо і визначимо категорії найкращих, найгірших і посередніх кулінарів. Кулінарна тема всіх трьох раундів — закуска, а саме бутерброди. Хто приготує найкраще — матиме шанс змагатися далі за шеф-ніж та імунітет. Посередні — піднімуться на балкон без ризику для себе, а от найслабші — одягнуть чорні», — повідомили судді.

Найкращою стала Ненсі. А от чорні одягнули Богдан, Олеся та Вікторія.

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Друге випробування було командним. Конкурс з золотої колекції — кулінарний крокодил. Аматори поділилися на дві групи. Капітанами стали Катерина та Оксана.

Крім того, судді помітили, що у сезоні утворилися коаліції. Тож поділили учасників таким чином, аби вони співпрацювали з тими, до кого не звикли.

Перемогу здобула команда Синіх. А от чорні отрималали Оксана, Настя та Денис.

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-15 у 10 випуску від 03.05.2025?

На початку 10 випуск проєкт «МастерШеф»-15 залишила Анастасія Жуга. Адже через стан здоров’я учасниця не була долучена до останньої битви чорних. Тож подала страву окремо на дегустацію. Та цього було недостатньо, аби залишитися серед аматорів.

А от на битві чорних змагалися Олеся, Денис, Вікторія, Ден, Оксана та Богдан. З випробуванням не впоралася Оксана Пустовойт. Тож у 10 випуску «МастерШеф»-15 від 03.05.2025 проєкт залишили дві учасниці — Оксана Пустовойт та Анастасія Жуга.

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