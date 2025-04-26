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МастерШеф

Прихильники проєкту завітали на кухню «МастерШеф»-15

26.04.2025

«МастерШеф» має сотні тисяч фанатів, які дивляться нас з першого сезону. Вони до дрібниць знають всі нюанси проєкту. Тож телеканал СТБ оголосив конкурс у соціальних мережах, в якому фанати переконали, що саме вони мають потрапити на кухню проєкту. У 9 випуску аматори готували для фан-бази, а значить і найвимогливіших і вірних людей «МастерШеф»! Деталі — в матеріалі STB.UA.

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 9 випуску від 26.04.2025

«А тепер до правил. Напевно у вас були учасники з минулих сезонів, за яких ви вболівали. Учасники сьогодні будуть су-шефами. А капітанами стануть ті, кого обожнюємо і ми, і всі глядачі — переможниці минулих сезонів — Валерія Матрохіна, Аліна Бурик та Наталка Нікішина», — повідомили судді.  

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 9 випуску від 26.04.2025

Перемогла команда синіх, яку очолила Аліна Бурик. Ба більше, Аліна визначила Вікторію як ту, яка гідна отримати шеф-ніж та імунітет. 

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 9 випуску від 26.04.2025

Програли Жовті, капітаном яких була Наталка, а чорні фартухи отримали Анастасія Жуга та Ден Щебеко.

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 9 випуску від 26.04.2025

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 9 випуску від 26.04.2025

У дургому конкурсі капітанами стали Катерина та Валерій. Згодом, кожен обрав собі су-шева. Та судді повідомили, що тепер їм час залишити кухню. Тим часом аматори відкривали так звані валізи, в яких були атрибути певної країни. І саме страви цих країн готували команди. 

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 9 випуску від 26.04.2025

Якщо капітан вгадав країну, з якої походить старва, її подавали суддям!

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 9 випуску від 26.04.2025

Зрештою, перемогла команда Каті. А от чорні отримали Валерій і Денис. 

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У 9 випуску всі гідно впоралися із битвою чорних. Тож ніхто з аматорів не залишив проєкт «МастерШеф»-15.  

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