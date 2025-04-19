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МастерШеф

Великдень на кухні «МастерШеф»-15 у 8 випуску

19.04.2025

Свято, яке шанують в кожній українській родині. Свято, яке дарує надію на диво. Аби святкувати Великдень, християни мають протриматися сім тижнів Великодневого посту. Тож сьогодні учасники готували саме пістні страви, але в парах. Більше про 8 випуск «МастерШеф»-15 від 19.04.2025 — читайте в матеріалі STB.UA.

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 8 випуску від 19.04.2025

За підсумками цього випробування чорних було 50%. Адже з кожної пари один кулінар перемагав, а інший — знімав білий фартух. Так утворилися наступні дуети противників: Валерій та Оксана, Ден і Вікторія, Богдан і Ася, Ненсі та Олеся, Анастасія й Олександр, Катерина та Настя, Аліна та Катя, Денис та Анна. 

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 8 випуску від 19.04.2025

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 8 випуску від 19.04.2025

Під коробками знаходилися продукти, з яких пара могла приготувати свої страви. Та не обійшлося без традиційного «але». Весь набір був лише в одного аматора, і саме він міг визначити, які саме складові передасть супернику. 

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 8 випуску від 19.04.2025

Чорні отримали Настя, Вікторія, Анастасія, Ася, Оксана, Олеся, Аліна й Анна.

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 8 випуску від 19.04.2025

Більше на тему: Аматори склали ЗНО у 7 випуску проєкту «МастерШеф»-15

Тепер настав час головної страви Великодня, а саме паски! Паска — це один зі стовпів, на якому стоїть наша кулінарна культура. Жива традиція, яка передається з покоління в покоління. 

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 8 випуску від 19.04.2025

Аматори поділилися на команди. Капітанами стали дівчата в чорному: Ася, Вікторія й Аліна. 

«Сьогодні кожна команда має приготувати по дві паски за рецептами. А зберігають ці рецепти люди, які розуміють, що Україна існуватиме доти, доки ми зберігаємо пам’ять про наших предків і їхні традиції. Наші гості — майстрині, які знають все про паски своїх регіонів. Ці гості представляють різні регіони України… різні, немов гори і море. Зустрічайте, Пані Галина з Івано-Франківщини, та Пані Валентина з Одещини», — повідомили судді. 

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 8 випуску від 19.04.2025

Найкращі великодні паски вийшли у команди синіх, яку очолила Вікторія. Тож вона змогла зняти свій чорний фартух. 

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 8 випуску від 19.04.2025

Хто залишив проєкт «МастерШеф»-15 у 8 випуску від 19.04.2025?

8 учасників змагалися за шанс продовжити свій шлях на проєкті. Ряди робочих поверхонь — це умовні графіки відключень. Судді роздали графіки, відповідно до яких аматори мали планувати свою роботу. 

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 8 випуску від 19.04.2025

Мастер Шеф 15 сезон: хто пішов у 8 випуску від 19.04.2025

На жаль, і несподівано для всіх із завданням не впоралася Аліна Барвенко. Ба більше, судді також попрощалися з Асею Цаліковою. Тож у 8 випуску проєкту «МастерШеф»-15 від 19.04.2025 додому поїхали дві учасниці. 

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