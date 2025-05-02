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МастерШеф

Час згадати конкурси золотої колекції проєкту «МастерШеф»: що буде в 10 випуску?

02.05.2025

Вже завтра, 3 травня, на аматорів чекає конкурс із золотої колекції проєкту «МастерШеф». У 10 випуску учасники зіграють у кулінарного крокодила. Чи зможуть вони показати свої таланти та знання? Не пропустіть завтра о 19:00 на СТБ!  

МастерШеф 15 сезон 10 випуск: анонс від 03.05.2025

Настав час показати, що таке страва. Адже ми звикли до керівництва капітанів. Звикли до голосних погроз Вікторії, та прагматичних виважених відповідей Валерія. Але цього разу капітани будуть мовчати і керувати виключно жестами! Готуватимуть голуба. Та чи здогадаються про такий доволі складний головний інгредієнт підопічні?

МастерШеф 15 сезон 10 випуск: анонс від 03.05.2025

«Схема, яку ви бачите на дошці, наглядно демонструє, що відбуватиметься. Буде три раунди. Ваші страви ми продегустуємо і визначимо категорії найкращих, найгірших і посередніх кулінарів», — повідомлять судді про умови другого конкурсу.

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Ба більше, шефи іменують це випробування як репетицію фіналу!

МастерШеф 15 сезон 10 випуск: анонс від 03.05.2025

Не пропустіть 10 випуск проєкту «МастерШеф»-15 вже завтра, 3 травня, о 19:00 на улюбленому телеканалі СТБ!  

Video: МастерШеф 15 сезон 10 випуск: анонс від 03.05.2025

МастерШеф-15 що буде у 10 випуску? Дивіться анонс 10 випуску МастерШеф 15 сезон від 03.05.2025 на сайті СТБ

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