Час згадати конкурси золотої колекції проєкту «МастерШеф»: що буде в 10 випуску?

Вже завтра, 3 травня, на аматорів чекає конкурс із золотої колекції проєкту «МастерШеф». У 10 випуску учасники зіграють у кулінарного крокодила. Чи зможуть вони показати свої таланти та знання? Не пропустіть завтра о 19:00 на СТБ!

Настав час показати, що таке страва. Адже ми звикли до керівництва капітанів. Звикли до голосних погроз Вікторії, та прагматичних виважених відповідей Валерія. Але цього разу капітани будуть мовчати і керувати виключно жестами! Готуватимуть голуба. Та чи здогадаються про такий доволі складний головний інгредієнт підопічні?

«Схема, яку ви бачите на дошці, наглядно демонструє, що відбуватиметься. Буде три раунди. Ваші страви ми продегустуємо і визначимо категорії найкращих, найгірших і посередніх кулінарів», — повідомлять судді про умови другого конкурсу.

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Ба більше, шефи іменують це випробування як репетицію фіналу!

Не пропустіть 10 випуск проєкту «МастерШеф»-15 вже завтра, 3 травня, о 19:00 на улюбленому телеканалі СТБ!

Video: МастерШеф 15 сезон 10 випуск: анонс від 03.05.2025 МастерШеф-15 що буде у 10 випуску? Дивіться анонс 10 випуску МастерШеф 15 сезон від 03.05.2025 на сайті СТБ

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