Дата старту 13 сезону «МастерШеф»

10 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 13 сезону «МастерШеф». Це вже третій сезон кулінарного шоу, який телеканал СТБ виробляє в умовах повномасштабної війни. Що відомо про прийдешню прем’єру? І які учасники завітають на кастинг? Більше про «МастерШеф»-13 — читайте в матеріалі STB.UA.

У 13 сезону на головній кухні будуть змагатися кулінари-аматори, а рівень їх майстерності оцінюватимуть незмінні судді: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський.

Новий сезон здивує не лише вміннями та професіоналізмом учасників, які боротимуться за перемогу, а й їхніми історіями. У проєкті візьмуть участь військові та розробники дронів! А також ви познайомитеся з родиною рибалок, репером, близнюками та жінкою-м’ясником.

«Коли почалася війна, переді мною постав вибір. І я приїхав захищати країну. Тож на передовій готував хлопцям карбонару, запікав кабана тощо», — зізнається один з учасників.

Video: Дата старту 13 сезону «МастерШеф» Відома дата старту "МастерШеф" у 2024 році. 10 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра 13 сезону "МастерШеф". Більше - читайте у матеріалі СТБ

Крім того, ви побачите круту реперку з Полтавщини. Для суддів вона зачитає свій реп, аби потрапити на омріяний балкон. Та чи вистачить лише рими й музичного слуху для участі?

Video: Дата старту 13 сезону «МастерШеф» Відома дата старту "МастерШеф" у 2024 році. 10 лютого на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра 13 сезону "МастерШеф". Більше - читайте у матеріалі СТБ

Нагадаємо, що попри щільний знімальний графік, творча група традиційно знайшла можливості, аби підтримати шанувальників проєкту, особливо коли йдеться про дітей. Цього разу продакшн-команда влаштувала подарунок для дітей-сиріт та ВПО, які провели незабутній день на майданчику головного кулінарного реаліті країни.

Ставте нагадування на 10.02.2024 та разом з нами дивіться новий сезон «МастерШеф»-13 на СТБ!

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