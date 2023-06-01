«МастерШеф. Професіонали»-4: невже у 16 випуску учасники складатимуть кулінарні іспити?

Вже цієї суботи, 3 червня, на телеканалі СТБ вийде 16 випуск кулінарного проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4. Півфінал близько, а значить боротися за місце у ньому доведеться особливо уважно і кмітливо. А все тому, що судді вирішать нагадати кухарям, що таке… школа! Невже професіонали сядуть за парти і складатимуть кулінарні іспити? І хто виявиться справжнім відмінником, який навіть не дасть списати? Не пропустіть у суботу о 19:00 на СТБ.

«Час згадати школу. Маєте контрольні іспити. Буде 7 раундів, в кожному з яких ми перевіримо ваші кулінарні знання. Тож перелічіть нам якомога більше видів круп. А також які знаєте соуси, супи і пасти», — повідомлять судді.

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Невже Сашко Гриценко вирветься у лідери і доведе, що найкраще орієнтується у кулінарній літературі? Скільки видів нарізок він озвучить і продемонструє, чим вразить саму Ольгу Мартиновську? І кого здивує своєю неперевершеною французькою?

Ба більше, невже Іван Іванчук вперше опиниться на лаві слабших? І чому суперники помстяться йому, обираючи абсолютно непоєднувані продукти?

У другому конкурсі професіоналам пощастить отримати відомий і унікальний майстер-клас від італійського шефа. Кулінарний філософ за покликанням, хімік за освітою, мандрівник і блогер — Марко Черветті — завітає на кухню «МастерШеф. Професіонали»-4. От тільки учасники не все зможуть зрозуміти. Подробиці цього конкурсу дізнайтеся вже зовсім скоро.

Перевірка зору, продукти на одну літеру, боротьба за ложки, вивчення італійської і різотто з борщу, — все це очікує на професіоналів у 16 випуску. Тож не пропустіть проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у суботу на СТБ.

Video: МастерШеф. Професіонали 4 сезон 16 випуск: анонс від 03.06.2023 МастерШеф. Професіонали-4, що буде у 16 випуску? Дивіться анонс 16 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 03.06.2023 на сайті СТБ

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