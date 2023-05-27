МастерШеф Професіонали-4 випуск 15 від 27.05.2023

«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 15: Супермами на дегустації дитячого харчування

Фінал все ближче, а випробування дедалі складніші. На цей раз учасникам довелося догодити найвибагливішим гостям. Хто ними став? А також, непередбачуване повернення професіоналів у шкільні роки. Крім того, несподіваний викладач, в особі Артема Кабулахіна? Чим ще вражав 15 випуск проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 від 27.05.2023? Читайте в матеріалі STB.UA.

8-ка учасників проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 традиційно завітала на кухню. Судді оголосили умови першого конкурсу, які напряму були пов’язані з… мамами! До професіоналів завітали особливі гості: не мільйонери, які коштували всі делікатеси світу. Проте догодити їм куди складніше! Супермами! Мами звернулися до учасників та попросили приготувати їхнім дітям броколі, гречку та яловичу печінку. Це розповсюджені продукти, які максимально не полюбляє малеча.

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Працювали на цей раз у групах: Іван і Едуард, Сашко та Регіна, Олексій і Віктор, Антон і Артем. Вже традиційно Едуард взяв ініціативу обслуговування на себе. Крім того, подача страв цієї команди стала водночас інтерактивом, адже діти безпосередньо приймали участь у створенні мусу з броколі. Відповідно, перемогу здобув Едуард та Іван. А от програли сьогодні Олексій з Віктором, тож отримали чорні фартухи.

У цьому сезоні учасники вже неодноразово доводили, що ладні творити магію — перетворювати буденні продукти на вишукані страви. І другий конкурс — це квінтесенція такого кулінарного підходу. Випробування індивідуальне, тож у суддів була можливість прослідкувати хід думок кожного кухаря.

«Кожен з вас має приготувати якомога більше страв. Єдине, що об’єднуватиме їх — продукт, який ви знайдете під коробками. Він унікальний. Його можна обробляти сотнями способами: запікання, відварювання, сушіння, спінювання, смаження тощо», — повідомив Володимир.

На професіоналів чекала… картопля! Всіма улюблений та універсальний продукт. Подавали найрізноманітніші позиції: картопляний фондан, зім’яту картоплю з м’ятою, нуазет глазуровану в квасі тощо. На жаль, Антон Гільчук не зміг опанувати себе та своє хвилювання. Через бажання подати ідеальні страви і якомога більше, він втратив контроль над собою. Тож врешті не приніс жодної страви суддям, за що справедливо отримав чорний фартух. А от найкращим у другому конкурсі став Артем Кабулахін. Від суддів кухар отримав заохочуючий бонус — «урок суперникам».

Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 15 випуску від 27.05.2023?

На битві чорних саме Артем виступив у ролі викладача, який мав стерти з дошок 10% слів рецептури. Адже саме на них були прописані способи приготування полтавських галушок з курячими сердечками і карамелізованою цибулею, булочки бао з паровим лобстером, дім самів зі свининою та креветкою.

«Я вирішив стерти незначні елементи, аби рецепт можна було відтворити. Я розумію, що потім ці люди можуть і мене так підвести. Тим більше, якщо я замалюю суттєві штуки, багато в чому можна буде заплутатися. А я цього не хотів», — прокоментував Артем.

На жаль, Віктор Волошин припустився помилки, не пропікши тісто у галушках. Тож у 15 випуску проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 суддям довелося попрощатися саме з ним.

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