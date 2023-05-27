МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 15 от 27.05.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 15: Супермамы на дегустации детского питания

Финал все ближе, а испытания все сложнее. В этот раз участникам пришлось угодить самым взыскательным гостям. Кто ими стал? А также непредсказуемое возвращение профессионалов в школьные годы. Кроме того, неожиданный преподаватель, в лице Артема Кабулахина? Чем еще поражал 15 выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 от 27.05.2023? Читайте в материале STB.UA.

8 участников проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 традиционно посетила кухню. Судьи объявили условия первого конкурса, которые напрямую были связаны с… мамами! К профессионалам пришли особые гости: не миллионеры, которые пробовали все деликатесы мира. Однако угодить им гораздо сложнее! Супермамы! Мамы обратились к участникам и попросили приготовить их детям брокколи, гречиху и говяжью печень. Это распространенные продукты, которые максимально не любят малыши.

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Работали на этот раз в группах: Иван и Эдуард, Саша и Регина, Алексей и Виктор, Антон и Артем. Уже по традиции Эдуард взял инициативу обслуживания на себя. Кроме того, подача блюд этой команды одновременно стала интерактивом, ведь дети непосредственно принимали участие в создании мусса из брокколи. Соответственно, победил Эдуард и Иван. А вот проиграли сегодня Алексей с Виктором, поэтому получили черные фартуки.

В этом сезоне участники уже неоднократно доказывали, что готовы творить магию — превращать обычные продукты в изысканные блюда. И второй конкурс – это квинтэссенция такого кулинарного подхода. Испытание индивидуальное, так что у судей была возможность проследить ход мыслей каждого повара.

«Каждый из вас должен приготовить как можно больше блюд. Единственное, что будет их объединять — продукт, который вы найдете под коробками. Он уникален. Его можно обрабатывать сотнями способами: запекание, отваривание, сушка, вспенивание, жарение и тому подобное», — сообщил Владимир.

Профессионалов ждала… картошка! Всеми любимый и универсальный продукт. Подавали самые разные позиции: картофельный фондан, мятый картофель с мятой, нуазет глазированный в квасе и т.д. К сожалению, Антон Гильчук не смог овладеть собой и своим волнением. Из-за желания подать идеальные блюда и как можно больше он потерял контроль над собой. Так что в конце концов не принес ни одного блюда судьям, за что справедливо получил черный фартук. А вот лучшим во втором конкурсе стал Артем Кабулахин. От судей повар получил поощряющий бонус – «урок соперникам».

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 15 выпуске от 27.05.2023?

В битве черных именно Артем выступил в роли преподавателя, который должен был стереть с досок 10% слов рецептуры. Ведь именно на них были прописаны способы приготовления полтавских галушек с куриными сердечками и карамелизированным луком, булочки бао с паровым лобстером, дим самов со свининой и креветкой.

«Я решил стереть незначительные элементы, чтобы рецепт можно было воспроизвести. Я понимаю, что потом эти люди могут и меня так подвести. Тем более если я зарисую существенные штуки, во многом можно будет запутаться. А я этого не хотел», – прокомментировал Артем.

К сожалению, Виктор Волошин допустил ошибку, не доделав тесто в галушках. Так что в 15 выпуске проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 судьям пришлось попрощаться именно с ним.

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