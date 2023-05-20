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«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 14: кулинарная алхимия и украинские локальные агро-шедевры

20.05.2023

Финал все ближе, а значит, испытания становятся все тяжелее. Пришло время поднимать ставки, так что у судей есть запас кулинарной «жести». На этот раз со сложностью помогали определиться надежные коллеги и в то же время соперники. Чем поражал 14-й выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 от 20 мая? И кто покинул проект на этой неделе? Узнайте в материале STB.UA.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 14 от 20.05.2023

Первый конкурс 14 выпуска был командным. Капитанов избрали судьи, ими стали Анастасия, Регина и Виктор. Уже традиционно капитаны сразу же покинули кухню. А судьи тем временем объявили условия: «Чтобы объяснить вам задачу, мне понадобится всего два слова: «Кулинарная алхимия». Сегодня мы не будем ограничивать ваш выбор, в вашем распоряжении весь амбар. Ведь задача приготовить как можно больше блюд таким образом, чтобы капитан ошибся и назвал совсем другой продукт. На втором этапе вам нужно будет приготовить основное блюдо для нас. Однако количество продуктов зависит от баллов, которые вы заработаете от неправильных ответов капитана».

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 14 от 20.05.2023

Этим испытанием судьи проверили кулинарный интеллект участников. Ведь чтобы сделать продукт-ловушку, нужно хорошо разбираться во всех свойствах ингредиентов. Участники подавали сибас, замаскированный под дорадо, кольраби под белокочанную капусту, клубнику под томаты, яблоко под капусту, курицу под тунца и т.д. И лучше проявили себя Алексей и Саша из команды Анастасии. Ребятам удалось замаскировать продукты так, чтобы Настя спутала их с другими ингредиентами.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 14 от 20.05.2023

А вот Волошин угадал только одну позицию из всех предложенных Артемом и Иваном. Так же, как и Регина. Она смогла отгадать только огурец, замаскированный под личи. В результате первого конкурса черный фартук получил Виктор Волошин.

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На второй конкурс участники посетили импровизированный базар. С началом войны вся планета узнала, что без украинских продуктов, мир окажется на грани голода. Но есть настоящие герои, не допустившие этой катастрофы. И это украинские фермеры! С самого начала российского вторжения в Украину украинские фермеры присоединились к нашей всеукраинской совместной борьбе с нашествием рашистской орды.

«Этим конкурсом мы хотим выразить уважение всем фермерам, которые делают Украину мировой кормилицей. И сегодня мы пригласили троих представителей этой уважаемой профессии. К правилам конкурса: вы получите конверт с тремя флагами некоторых стран мира. Вам нужно приготовить по три классических блюда. Одно блюдо – одна национальная кухня. Приготовьте свои блюда по их традиционным рецептам, но… из украинских локальных агро-шедевров», — отметили судьи.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 14 от 20.05.2023

Дегустировали блюда не только судьи, но и почтенные гости. Лучше всего справилась команда Эдуарда. А вот среди самых слабых оказалась команда Регины. Так что черные фартуки получили капитан, Анастасия и Антон.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 14 от 20.05.2023

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 14 выпуске от 20.05.2023?

Имеет ли размер значение? В кулинарии безусловно да! Сегодня участники, оказавшиеся в черном, должны были приготовить по три блюда абсолютно разного размера: от гигантской тарелки для компании до мини-подачи.

МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 14 от 20.05.2023

К сожалению, овладеть собой не смогла Анастасия Шевченко. Поэтому кондитерша сознательно не стала соревноваться за место в проекте и подала только одно из трех блюд. В 14 выпуске проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 покинула именно она.

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