МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 14 от 20.05.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 14: кулинарная алхимия и украинские локальные агро-шедевры

Финал все ближе, а значит, испытания становятся все тяжелее. Пришло время поднимать ставки, так что у судей есть запас кулинарной «жести». На этот раз со сложностью помогали определиться надежные коллеги и в то же время соперники. Чем поражал 14-й выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 от 20 мая? И кто покинул проект на этой неделе? Узнайте в материале STB.UA.

Первый конкурс 14 выпуска был командным. Капитанов избрали судьи, ими стали Анастасия, Регина и Виктор. Уже традиционно капитаны сразу же покинули кухню. А судьи тем временем объявили условия: «Чтобы объяснить вам задачу, мне понадобится всего два слова: «Кулинарная алхимия». Сегодня мы не будем ограничивать ваш выбор, в вашем распоряжении весь амбар. Ведь задача приготовить как можно больше блюд таким образом, чтобы капитан ошибся и назвал совсем другой продукт. На втором этапе вам нужно будет приготовить основное блюдо для нас. Однако количество продуктов зависит от баллов, которые вы заработаете от неправильных ответов капитана».

Этим испытанием судьи проверили кулинарный интеллект участников. Ведь чтобы сделать продукт-ловушку, нужно хорошо разбираться во всех свойствах ингредиентов. Участники подавали сибас, замаскированный под дорадо, кольраби под белокочанную капусту, клубнику под томаты, яблоко под капусту, курицу под тунца и т.д. И лучше проявили себя Алексей и Саша из команды Анастасии. Ребятам удалось замаскировать продукты так, чтобы Настя спутала их с другими ингредиентами.

А вот Волошин угадал только одну позицию из всех предложенных Артемом и Иваном. Так же, как и Регина. Она смогла отгадать только огурец, замаскированный под личи. В результате первого конкурса черный фартук получил Виктор Волошин.

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На второй конкурс участники посетили импровизированный базар. С началом войны вся планета узнала, что без украинских продуктов, мир окажется на грани голода. Но есть настоящие герои, не допустившие этой катастрофы. И это украинские фермеры! С самого начала российского вторжения в Украину украинские фермеры присоединились к нашей всеукраинской совместной борьбе с нашествием рашистской орды.

«Этим конкурсом мы хотим выразить уважение всем фермерам, которые делают Украину мировой кормилицей. И сегодня мы пригласили троих представителей этой уважаемой профессии. К правилам конкурса: вы получите конверт с тремя флагами некоторых стран мира. Вам нужно приготовить по три классических блюда. Одно блюдо – одна национальная кухня. Приготовьте свои блюда по их традиционным рецептам, но… из украинских локальных агро-шедевров», — отметили судьи.

Дегустировали блюда не только судьи, но и почтенные гости. Лучше всего справилась команда Эдуарда. А вот среди самых слабых оказалась команда Регины. Так что черные фартуки получили капитан, Анастасия и Антон.

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 14 выпуске от 20.05.2023?

Имеет ли размер значение? В кулинарии безусловно да! Сегодня участники, оказавшиеся в черном, должны были приготовить по три блюда абсолютно разного размера: от гигантской тарелки для компании до мини-подачи.

К сожалению, овладеть собой не смогла Анастасия Шевченко. Поэтому кондитерша сознательно не стала соревноваться за место в проекте и подала только одно из трех блюд. В 14 выпуске проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 покинула именно она.

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