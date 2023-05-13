МастерШеф Профессионалы-4 выпуск 13 от 13.05.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 13: изысканные блюда из доступных продуктов

В 13 выпуске кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 участники поражали не только судей, но и гостю. Неужели повара вводили в заблуждение Надю Матвееву? И простили ли шефы им попытку сделать котлету из мяса вагю? Чем еще поразил новый выпуск? И кто уехал домой с 13.05.2023?

Традиционно в начале новой недели участники посетили кухню «МастерШеф». Неожиданно вместо судей к ним вышла ведущая проектов «Позивний «Надія» и «Неймовірна правда про зірок», подруга всех украинских хозяек — Надежда Матвеева. Во время войны бюджет украинских семей значительно снизился. Та же участь постигла и рестораны. Однако украинский бизнес, как и украинцы, не сдается. Поэтому основная тема конкурса — стоимость продуктов. Участникам нужно было доказать, что из доступных составляющих можно приготовить изысканные деликатесные блюда.

«Вам нужно сделать так, чтобы самые дешевые продукты показались Надежде самыми дорогими деликатесами в мире», — сообщил Владимир Ярославский.

Девятка профессионалов поделилась на три тройки. У каждой группы было по шесть коробок-загадок. Под ними наборы продуктов от самых доступных до элитных. В результате каждая команда должна была выдать по 6 блюд. А вот Надя должна расставить их в порядке роста цены. Но важно было ввести ведущую в заблуждение и представить более дешевые позиции под видом деликатесов.

«Будьте бдительны. Ваша главная задача – это не обмануть Надежду. А поразить гостю и нас первоклассными блюдами из доступных пордуктов», — подытожил Эктор.

Капитанов избрали судьи. Ими стали: Саша Гриценко, Алексей Шуляченко и Эдуард Лазаренко. Котлеты из стейка рибай, галантин из курицы и свеклы, хумус из чечевицы и кнелей из скумбрии, паштет из свеклы, гуляш с лобстером и мраморным стейком на этот раз не поразили ни Надю, ни судей.

Однако одна команда все-таки справилась. Алексей с Иваном и Региной отнеслись к каждому продукту как к ценному, не обесценивая элитные составляющие. Хуже справились Саша, Антон и Анастасия, поэтому трое получили черные фартуки.

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Второй конкурс был командным. Алексей снова стал капитаном и выбрал себе соперников – Антона и Калуша. Профессионалы стали участниками настольной игры, но на кухне. Каждая тройка должна была приготовить одно блюдо. Готовить ее можно только за первой поверхностью, а вот чтобы получить необходимые продукты – нужно пройти сквозь игровое поле. Все как в настоящей «настолке» — используешь кубик\карту с числом, согласно которому нужно сделать количество шагов. А на подходящем месте выбрать себе нужные продукты.

К сожалению, сегодня хуже всего справилась команда Алексея. Оон как капитан взял черный фартук себе. И сразу отправился на финальное сражение недели.

Кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в 13 выпуске от 13.05.2023?

В 13 выпуске на битве черных соперничали Анастасия, Саша, Алексей и Антон. Их уже ждали дегидраторы — устройства, которые полностью высвобождают влагу из продукта, но оставляет все витамины и микроэлементы.

Задача была невероятно ответственной – создать дегидрированные сухпайки – суп, основное блюдо и десерт. Приготовить, написать инструкцию к использованию и сложить в пакеты – также входило в испытание. Важно заметить, что даже кипяток иногда является недостижимой роскошью для бойцов в окопах. Поэтому это телевизионная адаптация сухая, а не настоящий набор для промышленного производства.

Участники отнеслись ответственно к заданию. С огромной благодарностью и уважением к нашим защитникам, все четверо подали невероятно вкусные и профессиональные блюда-сухпайки. В 13 выпуске от 13.05.2023 проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 не покинул никто!

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