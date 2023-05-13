МастерШеф Професіонали-4 випуск 13 від 13.05.2023

«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 13: вишукані страви з доступних продуктів

У 13 випуску кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 учасники вражали не тільки суддів, а й гостю. Невже кухарі вводили в оману Надю Матвєєву? І чи пробачили шефи їм спробу зробити котлету з м’яса вагю? Чим ще приголомшив новий випуск? І хто поїхав додому від 13.05.2023?

Традиційно на початку нового тижня учасники завітали на кухню «МастерШеф». Несподівано замість суддів до них вийшла ведуча проєктів «Позивний «Надія» і «Неймовірна правда про зірок», подруга всіх український господинь — Надія Матвєєва. Під час війни бюджет українських сімей значно зменшився. Та сама доля спіткала і ресторани. Проте український бізнес, як і українці, не здається. А тому основна тема конкурсу — вартість продуктів. Учасникам потрібно було довести, що з доступних складових можна приготувати вишукані, делікатесні страви.

«Вам потрібно зробити так, аби найдешевші продукти здалися Надії найдорожчими делікатесами у світі», — повідомить Володимир Ярославський

Дев’ятка професіоналів поділилася на три трійки. У кожної групи було по шість коробок-загадок. Під ними набори продуктів — від найдоступніших до найелітніших. В результаті кожна команда мала видати по 6 страв. А от Надя мала розставити їх у порядку зростання ціни. Та важливо було ввести ведучу в оману й подати якомога дешевші позиції під виглядом делікатесів.

«Будьте пильними. Ваше головне завдання — це не обдурити Надію. А вразити гостю та нас першокласними стравами з найдоступніших пордуктів», — підсумував Ектор.

Капітанів обрали судді. Ними стали: Сашко Гриценко, Олексій Шуляченко й Едуард Лазаренко. Котлети зі стейку рібай, галантин з курки й буряку, хумус із сочевиці і кнелею зі скумбрії, паштет із буряку, гуляш з лобстером та мармуровим стейком цього разу не вразили ані Надю, ані суддів.

Проте одна команда таки впоралася. Олексій з Іваном і Регіною поставилися до кожного продукту, як до цінного, не знецінюючи елітні складові. Найгірше впоралися Сашко, Антон та Анастасія, тож троє отримали чорні фартухи.

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Другий конкурс був командним. Олексій знову став капітаном і обрав собі суперників — Антона та Калуша. Професіонали стали учасниками настільної гри, проте на кухні. Кожна трійка мала приготувати одну страву. Готувати її можна лише за першою поверхнею, а от аби отримати необхідні продукти — потрібно пройти крізь гральне поле. Все як у справжній «настілці» — використовуєш кубик\картку з числом, згідно яким маєш зробити кількість кроків. А на відповідному місці обрати собі потрібні продукти.

На жаль, сьогодні найгірше впоралася команда Олексія. Тож він як капітан взяв чорний фартух собі. І одразу відправився на фінальну битву тижня.

Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 13 випуску від 13.05.2023?

У 13 випуску на битві чорних змагалися Анастасія, Сашко, Олексій та Антон. На них вже чекали дегидратори — пристрої, які вивільняють повністю вологу з продукту, але залишає всі вітаміни та мікроелементи.

Завдання було неймовірно відповідальним — створити дегідровані сухпаї — суп, основна страва та десерт. Приготувати, написати інструкцію до використання і скласти у пакети — також входило до випробування. Важливо зауважити, що навіть окріп інколи є недосяжною розкішшю для бійців в окопах. Тож це телевізійна адаптація сухпая, а не справжній набір для промислового виробництва.

Учасники поставилися відповідально до завдання. З величезною вдячністю і шаною до наших захисників, всі четверо подали неймовірно смачні і професійни страви-сухпаї. Тож у 13 випуску від 13.05.2023 проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 не залишив ніхто!

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