МастерШеф Професіонали-4 випуск 12 від 06.05.2023

«МастерШеф. Професіонали»-4: у 12 випуску до складу суддів приєднався один учасник

12 випуск проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 нагадав десятці учасників, що вони, перш за все, конкуренти. Тож і випробування полягали у тому, аби ускладнити завдання одне одному. Крім того, судді обрали одного професіонала і запросили його до свого складу. Хто став щасливчиком? І невже саме цей учасник вирішив долю свого суперника, відправивши його додому? Більше — в матеріалі STB.UA.

Десятка найкращих кухарів країни завітали на кухню «МастерШеф. Професіонали»-4, де на них вже чекало командне випробування. Конкурс мав на меті нагадати учасникам, що робота в ресторані — це завжди спільна праця. Спочатку сформувалося дві команди, проте з очевидними лідерами. Тож Іван Іванчук вирішив самостійно виправити ситуацію, аби збалансувати сили. Артем Кабулахін та Іван Іванчук сьогодні були капітанами, які одразу залишили кухню.

«Наш конкурс проходитиме у два етапи. Перший — теорія, другий — практика. Теоретична частина складається з трьох раундів: зібрати продукти для класичної страви, які капітан має відгадати. Кожна вгадана страва — 1 бал у команду. А всі бали будуть фактично вашою валютою у практичній частині, за яку ви придбаєте продукти з комори для вже основних страв. Що готувати — ви вирішуєте самі, ми не обмежуємо вас. Головне — має бути класична страва», — повідомили судді.

Іван зміг відгадати 9 страв, тож його команда отримала 9 балів. Готували курку Cordon Bleu. А от команда Артема випередила суперників на 1 бал. Для презентації суддям обрали українські голубці.

Перемогла команда Івана, адже учасники вразили своєю презентацією і справжнім шоу. Соус подали у обробленій шкарлупі яйця, а саму курку виклали на скло над стоком сіна. Програла команда Артема, тож чорні фартухи отримали капітан і Антон Гільчук.

Друге випробування було одне з найскладніших. Впоратися з ним — значить бути гідним десятки 4-го сезону «МастерШеф. Професіонали». А от рівень складності залежав від… суперників. Отруїти життя колезі, або допомогти конкуренту? Мати друзів, які є прямими суперниками, — це розкіш, яка існує тільки на кухні проєкту.

Професіонали тягнули картки з іменами своїх опонентів. Згодом кожен підходив до набору продуктів суперника і визначав, яку саме страву йому готувати. Серед трьох варіантів були ті, які ідеально підходять до інгредієнтів, а були й ті, які абсолютно не відповідають рецептурі. Головне — знайти прості рішення для складних викликів.

Так, наприклад, Регіна вирішила, що Сашко Гриценко готуватиме тірамісу з наборів продуктів на карбонару. Едуард обрав для Волошина роли, хоча з продуктів Віктор мав інгредієнти для мільфею. Антон Гільчук обрав для Івана Іванчука Київський торт, хоча продукти вказували на сабайон.

Найкраще впоралися Іван, Артем та Олексій. А от чорні фартухи отримали одразу три учасники: Едуард, Анастасія і Антон Богданов.

Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 12 випуску від 06.05.2023?

На битві чорних змагалися Едік, Тоха, Настя і Антон Гільчук. Судді повідомили умови конкурсу, а також надали бонус Івану Іванчуку за його найкращу страву. Тож саме він показав майстер-клас учасникам у чорних. Готували Київський торт з попереднього конкурсу — тобто з інгредієнтів для сабайона.

Окрім того, що Іван проконтролював процеси приготування, скуштував страви суперників, він і вирішив, хто поїде додому у 12 випуску. Найгірше із завданням впорався Антон Богданов. Тож саме він залишив проєкт «МастерШеф.Професіонали»-4 від 06.05.2023.

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