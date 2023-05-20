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«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 14: кулінарна алхімія та українські локальні агро-шедеври

20.05.2023

Фінал все ближче, а значить випробування стають дедалі важчими. Прийшов час піднімати ставки, тож у суддів є запас кулінарної «жесті». Цього разу зі складністю допомагали визначитися надійні колеги, і у той же час суперники. Чим вражав 14 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 від 20 травня? І хто залишив проєкт цього тижня? Дізнайтеся в матеріалі STB.UA.

МастерШеф Професіонали-4 випуск 14 від 20.05.2023

Перший конкурс 14 випуску був командним. Капітанів обрали судді, ними стали: Анастасія, Регіна та Віктор. Вже традиційно, капітани одразу ж залишили кухню. А судді тим часом оголосили умови: «Аби пояснити вам завдання, мені знадобиться лише два слова: “Кулінарна алхімія”. Сьогодні ми не обмежуватимемо ваш вибір, у вашому розпорядженні вся комора. Адже завдання — приготувати якомога більше страв таким чином, аби капітан помилився і назвав зовсім інший продукт. У другому етапі вам потрібно буде приготувати основну страву для нас. Проте кількість продуктів залежатиме від балів, які ви заробите від неправильних відповідей капітана».  

МастерШеф Професіонали-4 випуск 14 від 20.05.2023

Цим випробування судді перевірили кулінарний інтелект учасників. Адже аби зробити продукт-пастку, потрібно добре розумітися на всіх властивостях інгредієнтів. Учасники подавали сібас, замаскований під дорадо, кольрабі під білокачанну капусту, полуницю під томати, яблуко під капусту, курку під тунця тощо. І найкраще проявили себе Олексій і Сашко з команди Анастасії. Хлопцям вдалося замаскувати продукти так, аби Настя сплутала їх з іншими інгредієнтами. 

МастерШеф Професіонали-4 випуск 14 від 20.05.2023

А от Волошин відгадав лише одну позицію з усіх запропонованих Артемом і Іваном. Так само, як і Регіна. Вона змогла відгадати тільки огірок, замаскований під лічі. У підсумку першого конкурсу чорний фартух отримав Віктор Волошин

Більше на тему: «МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 13: вишукані страви з доступних продуктів

На другий конкурс учасники завітали до імпровізованого базару. Через війну вся планета дізналася, що без українських продуктів, світ опиниться на межі голоду. Та є справжні герої, які не допустили цієї катастрофи. І це українські фермери! Від самого початку російського вторгнення в Україну, українські фермери долучилися до нашої всеукраїнської спільної боротьби з навалою рашистської орди. 

«Цим конкурсом ми хочемо віддати шану всім фермерам, які роблять Україну світовою годувальницею. І сьогодні ми запросили трьох представників цієї поважної професії. До правил конкурсу: ви отримаєте конверт з трьома прапорами певних країн світу. Вам потрібно приготувати по три класичні страви. Одна страва — одна національна кухня. Приготуйте свої страви за їхніми традиційними рецептами, але… з українських локальних агро-шедеврів», — зазначили судді.    

МастерШеф Професіонали-4 випуск 14 від 20.05.2023

Дегустували страви не тільки судді, а й поважні гості. Найкраще впоралася команда Едуарда. А от серед найслабших опинилася команда Регіни. Тож чорні фартухи отримали капітан, Анастасія і Антон.

МастерШеф Професіонали-4 випуск 14 від 20.05.2023

Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 14 випуску від 20.05.2023?  

Чи має розмір значення? У кулінарії безумовно так! Тож сьогодні учасники, які опинилися в чорному, мали приготувати по три страви абсолютно різного розміру: від велетенської тарілки для компанії до міні-подачі. 

МастерШеф Професіонали-4 випуск 14 від 20.05.2023

На жаль, опанувати себе не змогла Анастасія Шевченко. Тож кондитерка свідомо не стала змагатися за місце у проєкті, та подала тільки одну з трьох страв. У 14 випуску проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 залишила саме вона.  

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