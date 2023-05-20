МастерШеф Професіонали-4 випуск 14 від 20.05.2023

«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 14: кулінарна алхімія та українські локальні агро-шедеври

Фінал все ближче, а значить випробування стають дедалі важчими. Прийшов час піднімати ставки, тож у суддів є запас кулінарної «жесті». Цього разу зі складністю допомагали визначитися надійні колеги, і у той же час суперники. Чим вражав 14 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 від 20 травня? І хто залишив проєкт цього тижня? Дізнайтеся в матеріалі STB.UA.

Перший конкурс 14 випуску був командним. Капітанів обрали судді, ними стали: Анастасія, Регіна та Віктор. Вже традиційно, капітани одразу ж залишили кухню. А судді тим часом оголосили умови: «Аби пояснити вам завдання, мені знадобиться лише два слова: “Кулінарна алхімія”. Сьогодні ми не обмежуватимемо ваш вибір, у вашому розпорядженні вся комора. Адже завдання — приготувати якомога більше страв таким чином, аби капітан помилився і назвав зовсім інший продукт. У другому етапі вам потрібно буде приготувати основну страву для нас. Проте кількість продуктів залежатиме від балів, які ви заробите від неправильних відповідей капітана».

Цим випробування судді перевірили кулінарний інтелект учасників. Адже аби зробити продукт-пастку, потрібно добре розумітися на всіх властивостях інгредієнтів. Учасники подавали сібас, замаскований під дорадо, кольрабі під білокачанну капусту, полуницю під томати, яблуко під капусту, курку під тунця тощо. І найкраще проявили себе Олексій і Сашко з команди Анастасії. Хлопцям вдалося замаскувати продукти так, аби Настя сплутала їх з іншими інгредієнтами.

А от Волошин відгадав лише одну позицію з усіх запропонованих Артемом і Іваном. Так само, як і Регіна. Вона змогла відгадати тільки огірок, замаскований під лічі. У підсумку першого конкурсу чорний фартух отримав Віктор Волошин.

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На другий конкурс учасники завітали до імпровізованого базару. Через війну вся планета дізналася, що без українських продуктів, світ опиниться на межі голоду. Та є справжні герої, які не допустили цієї катастрофи. І це українські фермери! Від самого початку російського вторгнення в Україну, українські фермери долучилися до нашої всеукраїнської спільної боротьби з навалою рашистської орди.

«Цим конкурсом ми хочемо віддати шану всім фермерам, які роблять Україну світовою годувальницею. І сьогодні ми запросили трьох представників цієї поважної професії. До правил конкурсу: ви отримаєте конверт з трьома прапорами певних країн світу. Вам потрібно приготувати по три класичні страви. Одна страва — одна національна кухня. Приготуйте свої страви за їхніми традиційними рецептами, але… з українських локальних агро-шедеврів», — зазначили судді.

Дегустували страви не тільки судді, а й поважні гості. Найкраще впоралася команда Едуарда. А от серед найслабших опинилася команда Регіни. Тож чорні фартухи отримали капітан, Анастасія і Антон.

Хто залишив проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 у 14 випуску від 20.05.2023?

Чи має розмір значення? У кулінарії безумовно так! Тож сьогодні учасники, які опинилися в чорному, мали приготувати по три страви абсолютно різного розміру: від велетенської тарілки для компанії до міні-подачі.

На жаль, опанувати себе не змогла Анастасія Шевченко. Тож кондитерка свідомо не стала змагатися за місце у проєкті, та подала тільки одну з трьох страв. У 14 випуску проєкт «МастерШеф. Професіонали»-4 залишила саме вона.

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