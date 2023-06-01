«МастерШеф. Профессионалы»-4: неужели в 16 выпуске участники будут сдавать кулинарные экзамены?

Уже в эту субботу, 3 июня, на телеканале СТБ выйдет 16 выпуск кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4. Полуфинал близко, а значит бороться за место в нем придется особенно внимательно и сообразительно. А все потому, что судьи решат напомнить поварам, что такое… школа! Неужели профессионалы сядут за парты и будут сдавать кулинарные экзамены? И кто окажется настоящим отличником, который даже не даст списать? Не пропустите в субботу в 19:00 на СТБ.

«Время вспомнить школу. Сдаете контрольные экзамены. Будет 7 раундов, в каждом из которых мы проверим ваши кулинарные знания. Так что перечислите нам как можно больше видов круп. А также какие знаете соусы, супы и пасты», — сообщат судьи.

Больше по теме: «МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 15: Супермамы на дегустации детского питания

Неужели Саша Гриценко вырвется в лидеры и докажет, что лучше всех ориентируется в кулинарной литературе? Сколько видов нарезок он озвучит и продемонстрирует, чем поразит саму Ольгу Мартыновскую? И кого удивит своим непревзойденным французским?

Более того, неужели Иван Иванчук впервые окажется на скамье более слабых? И почему соперники отомстят ему, выбирая совершенно несочетаемые продукты?

Во втором конкурсе профессионалам удастся получить известный и уникальный мастер-класс итальянского шефа. Кулинарный философ по призванию, химик по образованию, путешественник и блогер — Марко Черветти — посетит кухню «МастерШеф. Профессионалы»-4. Вот только участники не все смогут понять. Подробности этого конкурса узнайте уже совсем скоро.

Проверка зрения, продукты на одну букву, борьба за ложки, изучение итальянского и ризотто из борща, — все это ожидает профессионалов в 16 выпуске. Не пропустите проект «МастерШеф. Профессионалы»-4 в субботу на СТБ.

Video: МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 16 выпуск: анонс от 03.06.2023 МастерШеф. Профессионалы-4, что будет в 16 выпуске? Смотрите анонс 16 выпуска МастерШеф. Профессионалы 4 сезон от 03.06.2023 на сайте СТБ

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ