МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 13 від 12.11.2022?

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 13 випуску від 12.11.2022?

З перших хвилин у 13 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Битва чорних була дійсно запеклою. Та невже судді вирішили залишити всіх у проєкті? Дізнайтеся підсумки випуску від 12.11.2022 вже зараз в матеріалі STB.UA.

На конкурсі чорних сьогодні боролися: Іра Раковчен, Саша Кривець, Саша Цвігун і Влад Цимбалюк. На початку битви учасники обрали коробки-загадки. Під ними були об‘їдки: хребти лосося, сібаса, кістки курки і різні шкарлупки. З цих продуктових залишків кулінарам потрібно було зробити справжні шедеври. Але вони могли обміняти деякі свої продукти на відходи інших.

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Вишукані страви з відходів не змогли ідеально приготувати Олександр Кривець та Влад Цимбалюк. Однак все ж, ці учасники впоралися із завданням добре, тому кухню шоу «МастерШеф. Битва сезонів» у 13 випуску проєкту не покинув ніхто.

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