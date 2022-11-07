Бобове пюре, або хумус: рецепт від Володимира Ярославського
Хумус ― поживна і доступна закуска, яка добре насичує наш організм корисною клітковиною, мінералами і ще багата на білки. Ну, і дає відчуття ситості. Суддя шоу «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський поділився рецептом смачного хумусу. Подробиці ― далі в матеріалі.
Інгредієнти:
- 300 г бобів (нут, квасоля, горох, сочевиця ― будь-що)
- 12 г солі
- 5 г соди
- 100―150 г будь-яких горіхів або насіння (в оригіналі ― паста з кунжуту)
- 75―100 г олії
- 1―2 зубочки часнику
- 500―600 мл відвару з бобів
- спеції, якщо є ― зіра
- 10―12 мл лимонного соку або яблучний/винний оцет за смаком
Спосіб приготування:
- Горох замочити в кімнатній воді на ніч (щоб швидше ― залити окропом на 2―3 години). Відтак воду злити й додати свіжу.
- Варити боби на повільну вогні 2,5―3 години, поки вони не стануть дуже м’якими. На початку варіння іноді додають трохи соди, щоб пришвидшити розм’якшення шкірки нуту, ― але це за бажанням.
- Горіхи та насіння краще теж заздалегідь замочити. Ви можете використати лісовий горіх, волоський, арахіс, якщо любите, соняшникове насіння, кунжут ― майже все, що вам подобається.
- Коли боби будуть готові, їх треба охолодити у воді, далі злити надлишок, але так, щоб можна було використати ще 500―600 мл рідини.
- Додати всі інші інгредієнти і будь-яким блендером зробити максимально однорідне пюре, в разі потреби додаючи відвар з бобів.
Готовий хумус може бути рідкуватим, з часом він загусне. Дуже смачно й зовсім по-іншому смакує, якщо ви додасте до бобових запечені овочі, наприклад, буряк або моркву, навіть селеру чи якусь зелень. І спеції ― зіра, паприка. Зауважте, що горох готується набагато швидше, ніж нут.
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