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МастерШеф

Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 13 выпуске от 12.11.2022?

12.11.2022

С первых минут в 13 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. Битва черных была действительно волнительной. Неужели судьи решили оставить всех в проекте? Узнайте результаты выпуска от 12.11.2022 уже сейчас в материале STB.UA.

МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 13 от 12.11.2022?

На конкурсе черных сегодня сражались: Ира Раковчен, Саша Кривец, Саша Цвигун и Влад Цымбалюк. Участники в начале битвы выбрали коробки-загадки. Под ними были объедки: хребты лосося, сибаса, кости курицы и разные скорлупки. Из этих продуктовых остатков кулинарам требовалось сделать настоящие шедевры. Но они могли обменять некоторые свои продукты на другие отходы.

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Изысканные блюда из отходов не смогли идеально приготовить Александр Кривец и Влад Цымбалюк. Однако все же эти участники справились с задачей хорошо, поэтому кухню шоу «МастерШеф. Битва сезонов» в 13 выпуске проекта не покинул никто.

МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 13 от 12.11.2022?

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