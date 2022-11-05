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МастерШеф

Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 12 выпуске от 05.11.2022?

05.11.2022

С первых минут в 12 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. Претендентов главного приза проекта ждало немало интересных задач. Однако не все смогли справиться с ними. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 12 выпуске уже сейчас.

МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 12 от 05.11.2022?

В конкурсе черных сегодня боролись: Александр Белодед, Влад Мицкевич, Саша Цвигун, Яна Балог и Саша Кривец. Участники заняли свои рабочие поверхности. На них были коробки, а под ними – разные продукты. У кого-то было пол яйца, у кого-то кокос, у кого-то – маракуйя. Задача – приготовить блюдо, которое должно быть точно таким же, как этот продукт. Воспроизвести форму, рельеф, цвет, но без использования этого ингредиента. На эту задачу судьи выделили участникам 2 часа.

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МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 12 от 05.11.2022?

Хуже всех с этой задачей справилась Яна Балог. Поэтому именно Яна покинула шоу «МастерШеф. Битва сезонов» в 12 выпуске проекта.

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