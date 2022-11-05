МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 12 від 05.11.2022?

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 12 випуску від 05.11.2022?

З перших хвилин у 12 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 12 випуску, вже зараз.

У конкурсі чорних сьогодні боролися: Олександр Білодід, Влад Міцкевич, Саша Цвігун, Яна Балог і Саша Кривець. Учасники зайняли свої робочі поверхні. На них були коробки, а під ними – різні продукти. У когось було півяйця, у когось кокос, у когось – маракуйя. Завдання – приготувати страву, яка мала бути точнісінько такою, як цей продукт. Відтворити форму, рельєф, колір, однак без використання цього продукту. На це завдання судді виділили учасникам 2 години.

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Найгірше впоралася Яна Балог. Тому саме Яна покинула шоу «МастерШеф. Битва сезонів» у 12 випуску проєкту.

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