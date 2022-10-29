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МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 11 випуску від 29.10.2022?

29.10.2022

З перших хвилин у 11 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 11 випуску, вже зараз.

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 11 від 29.10.2022?

На конкурсі чорних сьогодні змагалися: Сашко Кривець, Влад Міцкевич, Наталка Петрик і Катя Велика. Кожен учасник зайняв свою робочу поверхню, на яких були коробки, а під ними – різні овочі у всіх фазах життєдіяльності. Наприклад, насіння гарбуза, гарбуз і гарбузові чіпси. Завдання – поєднати усі ці інгредієнти в одну страву. На це завдання судді виділили учасникам 1,5 години.

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МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 11 від 29.10.2022?

Найгірше з цим завданням впоралася Наталка Петрик. Тому саме Наталка покинула шоу «МастерШеф. Битва сезонів» в 11 випуску проєкту. 

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