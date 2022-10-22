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МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 10 випуску від 22.10.2022?

22.10.2022

З перших хвилин у 10 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 10 випуску, вже зараз.

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 10 від 22.10.2022?

На конкурсі чорних сьогодні змагалися: Наталка Петрик, Анжела Липська, Саша Білодід, Пава, Павло Серветник і Влад Міцкевич. Сліпим жеребкуванням учасники визначили, за якою поверхнею вони працювали. Судді привезли візочок з продуктами. Все, що в ньому було –  це складові, якими могли користуватися учасники на сьогоднішній битві. Витягали їх учасники по черзі – за номером поверхні. У візочку були: перепілка, дорадо, картопля, таранька тощо. Кожен з учасників брав собі по 10 продуктів.

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 10 від 22.10.2022?

Найгірше із завданням впоралася Анжела Липська. Тому саме Анжела залишила шоу «МастерШеф. Битва сезонів» у 10 випуску проєкту. 

Більше на тему: Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 9 випуску від 15.10.2022?

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