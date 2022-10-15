Проєкти
Коли ми вдома
Коли ми вдома
 Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
 Все буде добре
Все буде добре
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 9 випуску від 15.10.2022?

15.10.2022

З перших хвилин у 9 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 9 випуску вже зараз.

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 9 від 15.10.2022?

На конкурсі чорних сьогодні боролися: Влад Міцкевич, Саша Білодід, Саша Кривець, Анжела Липська. Завдання полягало в тому, щоб кожен учасник приготував тематичний обід. Він мав складатися з трьох страв: закуски, основної страви і десерту. Але тематика у кожного учасника була унікальною – втілити у своїй страві цілу стихію: вогонь, воду, землю та повітря. Учасники по черзі витягали картки зі стихіями. І яку картку вони обирали, над такою темою вони і працювали. За результатами конкурсу, всі учасники впоралися із завданням добре.

Більше на тему: Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 8 випуску від 08.10.2022?

Тож у 9 випуску шоу  «МастерШеф. Битва сезонів» проєкт не покинув ніхто.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 9 від 15.10.2022?
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 9: за яку помилку Влад Міцкевич ледь не поплатився участю у шоу?

 МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 9 від 15.10.2022?
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9 від 15.10.2022

 МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 9 від 15.10.2022?
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 1 від 15.10.2022

 МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 9 від 15.10.2022?
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 2 від 15.10.2022

 МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 9 від 15.10.2022?
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонів. Випуск 9. Частина 3 від 15.10.2022

 МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 9 від 15.10.2022?
МастерШеф

Налисники: рецепт запечених млинців з рибою від Володимира Ярославського
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати