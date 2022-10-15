МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 9 від 15.10.2022?

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 9 випуску від 15.10.2022?

З перших хвилин у 9 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 9 випуску вже зараз.

На конкурсі чорних сьогодні боролися: Влад Міцкевич, Саша Білодід, Саша Кривець, Анжела Липська. Завдання полягало в тому, щоб кожен учасник приготував тематичний обід. Він мав складатися з трьох страв: закуски, основної страви і десерту. Але тематика у кожного учасника була унікальною – втілити у своїй страві цілу стихію: вогонь, воду, землю та повітря. Учасники по черзі витягали картки зі стихіями. І яку картку вони обирали, над такою темою вони і працювали. За результатами конкурсу, всі учасники впоралися із завданням добре.

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Тож у 9 випуску шоу «МастерШеф. Битва сезонів» проєкт не покинув ніхто.

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