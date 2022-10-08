МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 8 від 08.10.2022? 

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 8 випуску від 08.10.2022?

З перших хвилин у 8 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 8 випуску, вже зараз.

На конкурсі чорних сьогодні змагалися: Андрій Колісник, Іра Раковчен, Саша Кривець, Наталка Петрик і Анжела Липська. Учасникам потрібно було обрати коробку-загадку. Під ними були різні набори продуктів. У когось багато мяса, а у когось – круп. Приготувати повноцінну страву з окремого набору учасникам неможливо, Тому їм потрібно було домовлятися і обмінюватися інгредієнтами з однією умовою – обмін міг відбуватися лише з учасником, який стояв по ліву руку. Міняти продукти можна було до того часу, поки учаснику підходив остаточний набір продуктів для майбутньої страви.

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Найгіршу страву зі своїх продуктових наборів приготував Андрій. Саме тому у 8 випуску шоу «МастерШеф. Битва сезонів» проєкт залишив Андрій Колісник.

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