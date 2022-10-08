МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 8 от 08.10.2022?

Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 8 выпуске от 08.10.2022?

С первых минут в 8 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. Претендентов главного приза проекта ждало немало интересных задач. Однако не все смогли справиться с ними. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 8 выпуске уже сейчас.

На конкурсе черных сегодня соревновались: Андрей Колесник, Ира Раковчен, Саша Кривец, Наталья Петрик и Анжела Липская. Участникам нужно было выбрать коробку-загадку. Под ними были разные наборы продуктов. У кого-то много мяса, а у кого-то – круп. Приготовить полноценное блюдо из отдельного набора участникам невозможно. Поэтому им нужно было договариваться и обмениваться ингредиентами с одним условием – обмен мог происходить только со стоящим по левую руку участником. Менять продукты можно было до тех пор, пока участнику не подходил окончательный набор продуктов для будущего блюда.

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Худшее блюдо из своих продуктовых наборов приготовил Андрей. Именно поэтому в 8-м выпуске шоу «МастерШеф. Битва сезонов» проект покинул Андрей Колесник.

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