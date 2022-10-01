МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 7 от 01.10.2022?

Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 7 выпуске от 01.10.2022?

С первых минут в 7 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. Претендентов главного приза проекта ждало немало интересных задач. Однако не все смогли справиться с ними. Узнайте, кто покинул МастерШеф. Битва сезонов» в 7 выпуске уже сейчас.

На конкурсе черных было жарко! В нем участвовали: Саша Кривец, Дмитрий Балита, Павел Серветник и Екатерина Великая. Участники подошли к рабочим поверхностям, на которых их ждали разные наборы продуктов: сельдь со свеклой, куриная грудка с шампиньонами, лук с печенью и картофель со свининой. Задача кулинаров – дать новую жизнь этим продуктовым наборам.

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«Черные фартуки» должны были приготовить блюда так, чтобы блюда зазвучали по-новому. Кроме того, задача была чрезвычайной сложности, ведь они должны были придумать не одно, а как можно больше новых сочетаний. Все они должны были максимально отличаться друг от друга. Главными ингредиентами должны были стать эти продукты. Однако судьи разрешили участникам пользоваться амбаром и приносить до 20 процентов других ингредиентов. На приготовление судьи дали 1,5 часа.

Хуже всего с конкурсом справился Дмитрий. Именно поэтому в 7 выпуске шоу «МастерШеф. Битва сезонов» проект покинул Дмитрий Балита.

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