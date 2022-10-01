Проекты
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Все проекты
ua
МастерШеф

Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 7 выпуске от 01.10.2022?

01.10.2022

С первых минут в 7 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. Претендентов главного приза проекта ждало немало интересных задач. Однако не все смогли справиться с ними. Узнайте, кто покинул МастерШеф. Битва сезонов» в 7 выпуске уже сейчас.

МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 7 от 01.10.2022?

На конкурсе черных было жарко! В нем участвовали: Саша Кривец, Дмитрий Балита, Павел Серветник и Екатерина Великая. Участники подошли к рабочим поверхностям, на которых их ждали разные наборы продуктов: сельдь со свеклой, куриная грудка с шампиньонами, лук с печенью и картофель со свининой. Задача кулинаров – дать новую жизнь этим продуктовым наборам.

Больше по теме: Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 6 выпуске от 24.09.2022?

«Черные фартуки» должны были приготовить блюда так, чтобы блюда зазвучали по-новому. Кроме того, задача была чрезвычайной сложности, ведь они должны были придумать не одно, а как можно больше новых сочетаний. Все они должны были максимально отличаться друг от друга. Главными ингредиентами должны были стать эти продукты. Однако судьи разрешили участникам пользоваться амбаром и приносить до 20 процентов других ингредиентов. На приготовление судьи дали 1,5 часа.

МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 7 от 01.10.2022?

Хуже всего с конкурсом справился Дмитрий. Именно поэтому в 7 выпуске шоу «МастерШеф. Битва сезонов» проект покинул Дмитрий Балита.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 7 от 01.10.2022?
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 7: чьи блюда удивили маму Эктора Хименеса-Браво?

 МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 7 от 01.10.2022?
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7 от 01.10.2022

 МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 7 от 01.10.2022?
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7. Часть 1 от 01.10.2022

 МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 7 от 01.10.2022?
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7. Часть 2 от 01.10.2022

 МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 7 от 01.10.2022?
МастерШеф

Мастер Шеф Битва сезонов. Выпуск 7. Часть 3 от 01.10.2022

 МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 7 от 01.10.2022?
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 7: удастся ли участникам угодить мамочкам судей?
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить