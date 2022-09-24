МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 6 от 24.09.2022?

Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 6 выпуске от 24.09.2022?

С первых минут в 6 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли справиться с ними. Узнайте, кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 6 выпуске, уже сейчас.

Дмитрий Балита, Павел Серветник, Владислав Цымбалюк и Наталья Петрик боролись сегодня на конкурсе черных.

Задача участников – сымитировать в одном блюде элементы живой и неодушевленной природы. У судей было 4 разных карточки, на каждой из них содержались задания для участников. На картах были следующие темы: бабушкин огород, зимняя рыбалка, берег тропического острова, археологические раскопки. Кулинары поочередно выбирали карточки и узнавали задачи на сегодняшний конкурс. Участникам нужно было воплотить эти идеи в блюда. На приготовление блюд судьи дали участникам два часа.

Все кулинары хорошо справились с заданием, поэтому никто из них не покинул кухню проекта в 6 выпуске шоу «МастерШеф. Битва сезонов!

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