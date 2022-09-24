МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 6 від 24.09.2022?

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 6 випуску від 24.09.2022?

З перших хвилин у 6 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 6 випуску, вже зараз.

Дмитро Балита, Павло Серветник, Владислав Цимбалюк і Наталка Петрик боролися сьогодні на конкурсі чорних.

Завдання учасників – зімітувати в одній страві елементи живої і неживої природи. У суддів були 4 різних картки, на кожній з них містилися завдання для учасників. На картах були такі теми: бабусин город, зимова риболовля, берег тропічного острова, археологічні розкопки. Кулінари по черзі обирали картки, та дізнавалися завдання на сьогоднішній конкурс. Учасникам потрібно було втілити ці ідеї у страви. На приготування страв судді дали учасникам дві години.

Всі кулінари добре впоралися із завданням, тому ніхто з них не покинув кухню проєкту у 6 випуску шоу «МастерШеф. Битва сезонів»!

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