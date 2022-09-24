Проєкти
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Серіали
Серіали
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 6 випуску від 24.09.2022?

24.09.2022

З перших хвилин у 6 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 6 випуску, вже зараз.

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 6 від 24.09.2022?

Дмитро Балита, Павло Серветник, Владислав Цимбалюк і Наталка Петрик боролися сьогодні на конкурсі чорних.

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 6 від 24.09.2022?

Завдання учасників –  зімітувати в одній страві елементи живої і неживої природи. У суддів були 4 різних картки, на кожній з них містилися завдання для учасників. На картах були такі теми: бабусин город, зимова риболовля, берег тропічного острова, археологічні розкопки. Кулінари по черзі обирали картки, та дізнавалися завдання на сьогоднішній конкурс. Учасникам потрібно було втілити ці ідеї у страви. На приготування страв судді дали учасникам дві години.

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 6 від 24.09.2022?

Всі кулінари добре впоралися із завданням, тому ніхто з них не покинув кухню проєкту у 6 випуску шоу «МастерШеф. Битва сезонів»!

Більше на тему: Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 5 выпуске от 17.09.2022?

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 6 від 24.09.2022?
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 6: чому Євген Клопотенко вщент розніс страву Катерини Великої?

 МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 6 від 24.09.2022?
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 6: чи вдасться учасникам догодити Євгенові Клопотенку?

 МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 6 від 24.09.2022?
МастерШеф

Паста карбонара: рецепт від Євгена Гребеника

 Roasted whole turkey on a table with apple, pumpkin and figs for family Thanksgiving Holiday.
МастерШеф

Індичка: рецепт від Володимира Ярославського

 МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 6 від 24.09.2022?
МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 5 випуску від 17.09.2022?

 МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 6 від 24.09.2022?
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 5: хто з учасників не розгадає найпростішу класичну страву?
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати